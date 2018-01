Polizeibericht Schwedt vom 06.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) 67-Jährigen tot in der Laube gefunden

Nordwestuckermark. In seiner Gartenlaube ist in der Nacht zu Freitag ein 67-Jähriger unter noch nicht geklärten Umständen zu Tode gekommen. Am Morgen, gegen 7 Uhr, wurde er von seiner Frau leblos entdeckt. Sie hatte in der gemeinsamen Wohnung in einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus übernachtet. Sie habe, so die Polizei, noch am Donnerstagabend die Laube gelüftet, weil der angeheizte Ofen gequalmt habe. Die Polizei ermittelt nun die genaue Todesursache.

Gestohlener BMW wieder aufgetaucht

Schwedt. In einer nicht vermieteten Garage in der Schwedter Straße ist am Donnerstag ein BMW der Dreiherreihe entdeckt worden, der seit Mai 2017 als gestohlen gemeldet war. Der Wagen wies einen leichten Frontschaden auf. Trotzdem, so die Polizei, wird dessen Wert noch auf rund 7500 Euro geschätzt.

Plötzlich waren 60 Zaunpfähle weg

Templin. Von einem Grundstück an der Hans-Sachs-Straße sind 60 Zinkzaunpfähle gestohlen worden. Diese Tat, bei der sicher ein Fahrzeug zum Abtransport eingesetzt wurde, meldete der Eigentümer am Donnerstagnachmittag der Polizei. Ihm entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.