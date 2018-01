Polizeibericht Strausberg vom 06.01.2018

LR STR

Strausberg (MOZ) Sitze aus Transporter gestohlen

Altlandsberg. Donnerstagnacht sind Unbekannte in einen Kleintransporter eingebrochen, der in der Landstraße parkte. Die Täter nahmen sowohl den Fahrer- als auch den Beifahrersitz mit. Ebenso verschwand aus dem Fahrzeug eine Werkzeugkiste. Damit summiert sich der Schaden auf einen Betrag von rund 4000 Euro.

Versuchter Einbruch

Hoppegarten. Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 1. bis 4. Januar in ein Wohnhaus in der Straße Am Fließ in Birkenstein zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch an der Kellertür des Objektes. So war nur ein geringer Sachschaden zu verzeichnen.

Kennzeichentafel demontiert

Strausberg. Der Polizei wurde Donnerstag gemeldet, dass Unbekannte die amtliche Kennzeichentafel eines Pkw-Anhängers gestohlen haben. Dieser stand in der Straße Am Adlerhorst.