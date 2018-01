Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 06.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Autodiebe scheitern

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte versucht, an der Friedrich-Ebert-Straße einen Renault Master zu stehlen. Sie waren bereits in das Fahrzeug eingebrochen und hatten auch die Verkleidung der Zündeinrichtung herausgerissen. Dann ließen die Täter jedoch davon ab und verschwanden unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Benzin aus Garage gestohlen

In Eisenhüttenstadt wurde am Donnerstag der Einbruch in einer Garage angezeigt. Aus dem Objekt an der Wilhelmstraße hatten die unbekannten Täter einen Benzinkanister sowie Werkzeug und Autopflegemittel gestohlen.