Polizeibericht Neuruppin vom 06.01.2018

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Mutter mit Schälmesser bedroht

Wittstock (RA) Ein 25-jähriger Wittstocker kam am Donnerstagabend in die Psychiatrie, nachdem er seine Mutter ins Gesicht geschlagen und sie mit einem Schälmesser bedroht hatte. Die 48-jährige wollte ihren Sohn hinauswerfen, schaffte es aber nicht allein – und alarmierte die Polizei. Die Beamten riefen dann den Rettungswagen, der den jungen Mann in die Klinik brachte. Er ist wegen diverser Delikte schon polizeilich bekannt, hieß es am Freitag.

Neue Waschmaschine gestohlen

Neuruppin (RA) Eine frisch gelieferte Waschmaschine ist in der Nacht zu Donnerstag aus einem Keller an der Neuruppiner Gerhart-Hauptmann-Straße gestohlen worden. Die Eigentümerin wollte das Gerät am Donnerstagmorgen in Betrieb nehmen und stellte dabei fest, dass es verschwunden war.

Heckscheibenwischer abgebrochen

Neuruppin (RA) Der Heckscheibenwischer eines Ford Mondeo ist an der Neuruppiner Virchowstraße von Unbekannten abgebrochen und gestohlen worden. Der 36-jährige Fahrzeugbesitzer stellte den Schaden am Mittwochnachmittag fest. Das Auto hatte er am Dienstag dort abgestellt. Es entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.

17-Jähriger hat Fahrrad wieder

Neuruppin/Kremmen (RA) Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag an der Neuruppiner Karl-Marx-Straße sein gestohlenes Fahrrad wiedergefunden. Es war am 13. November in Kremmen Diebesbeute geworden. Der junge Mann legte seinen Eigentumsnachweis vor. Die Polizei ließ daraufhin das Schloss knacken, sodass der 17-Jährige sein Rad mitnehmen konnte.