Linke setzt auf eigenen Kandidaten

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Für die Linkspartei sind die SPD- und CDU-Kandidaten für die Landratswahl am 22.April "kein Angebot". Das sagte am Freitag Freke Over, einer der beiden Kreistagsfraktionschefs: "Wir sind aber noch nicht so weit, einen eigenen Kandidaten benennen zu können. Die Gespräche laufen derzeit noch."

Die SPD hatte Amtsinhaber Ralf Reinhardt ins Rennen geschickt. Auch die Bündnisgrünen wollen ihn unterstützen, suchen also keine eigenen Bewerber. "Wir begrüßen die Kandidatur von Herrn Reinhardt - und das umso stärker, nachdem die CDU mit ihrem Kandidaten herausgerückt ist", sagte Wolfgang Freese am Freitag. Die CDU will am 16.Januar Sven Deter nominieren. Gemeldet werden müssen Kandidaten für die Wahl bis zum 15.Februar.

Unklar ist, wie sich die bunte Fraktion aus FDP, Freien Wählern und Kreisbauern verhält. Deren Fraktionschef Ralph Bormann (Pro Ruppin) ging am Freitag davon aus, dass der Kreisbauernverband, der fünf der zehn Fraktionsmitglieder stellt, den Kreisbauernpräsidenten Sven Deter unterstützt. "Wir müssen uns als Pro Ruppin aber noch beraten", sage Bormann. "Es ist ohnehin so, dass jede Wählergruppe erst einmal selbst entscheidet wie sie vorgeht." Das gelte auch für die eher im Osten des Landkreises starke Freie Wählergemeinschaft Prignitz-Ruppin. Als Fraktion sich zu einem Kandidaten zu bekennen, werde entschieden, falls der Kreistag bei der Wahl zum Zuge kommt. Das wird dann der Fall sein, wenn der Sieger der Wahl nicht das Quorum erreicht - das heißt, nicht die Zustimmung von mindestens 15 Prozent sämtlicher zur Wahl zugelassener Ostprignitz-Ruppiner erhält.

Ganz offen ist die Richtung noch bei BVB/Freie Wähler, die demnächst in Rheinsberg mit Frank-Rudi Schwochow den Bürgermeister stellen werden. Dieser ist ebenfalls Kreistagsmitglied und dort Fraktionschef: "Wir schließen nichts aus", sagte Schwochow am Freitag: "Wir prüfen auch die Option, einen der vorgeschlagenen Kandidaten zu unterstützen. Aber: Bislang ist weder die SPD noch die CDU auf uns zugekommen."

Das ist bei der AfD anders: Deren Kreisparteichef Michael Nehls sagte am Freitag, dass seine Partei "schon ein Gesprächsangebot bekommen habe". Aber für die AfD sei "noch alles offen". Ob das vorliegende Gesprächsangebot angenommen wird, werde auch noch zu diskutieren sein. Von wem das Angebot komme, wolle Nehls daher noch nicht sagen. Er schließt auch nicht aus, dass ein Kandidat aus den eigenen Reihen oder ein von der AfD unterstützter unabhängiger Kandidat ins Rennen geht. Allerdings: Die Partei ist im Kreistag derzeit überhaupt nicht vertreten, was dann relevant wird, wenn es zu einem Entscheid dort kommen sollte.