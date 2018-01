Die Feuerwehr baut in Neuendorf

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Zu 109 Einsätzen ist die Beeskower Feuerwehr im vergangenen Jahr ausgerückt. Das waren 25 mehr als 2016. Beteiligt waren daran 118 Einsatzkräfte. So die Bilanz von Stadtbrandmeister Alexander Voigt beim Neujahrsempfang der Wehr am Freitag.

Aus Sicht des Feuerwehrchefs war 2017 "ein ganz normales Jahr". Die Zahl der Einsätze sei gestiegen, aber da gebe es immer Schwankungen, sagt er. Und auch die Bandbreite der Aufgaben vom Löscheinsatz über Unfallhilfe und Tierrettung bis hin zu Türöffnungen gebe es jedes Jahr. Allerdings, betont Voigt, sei jeder Einsatz auch eine psychische Belastung, wenn Menschen verletzt werden oder sogar ihr Leben verlieren. In seiner Jahresbilanz erinnerte er deshalb an besonders schwere Einsätze. Die Verpuffung im Glunzwerk gehörte dazu, der Unfall in Oegeln, bei dem zwei Polizisten getötet wurden, einen schweren Verkehrsunfall zwischen Beeskow und Ragow, bei dem ebenfalls zwei Menschen starben.

Nachdem das Sturmtief Xavier am 5. Oktober über die Region gefegt war, musste die Feuerwehr an 17 Stellen Äste und Bäume beseitigen, Straßen und Wege freischneiden. In der Statistik tauchen diese vielen Stunden Arbeit aber nur als ein Einsatz aus.

118 Einsatzkräfte hat die Feuerwehr im Notfall zur Verfügung, 48 sind es in Beeskow, jeweils um die 20 in Neuendorf, Radinkendorf, Oegeln und Schneeberg. Das seinen gute und stabile Zahlen, so Voigt. "Mehr Einsatzkräfte wären natürlich immer gut." Da geht es vor allem um die Einsatzbereitschaft der Wehr am Tage, wenn die meisten Mitglieder auf Arbeit sind. Die Beeskower Feuerwehr arbeitet komplett ehrenamtlich. "Wir sind deshalb über jeden Arbeitgeber froh, der seine Leute im Notfall abstellt", sagt Alexander Voigt. Das funktioniere bei öffentlichen Verwaltungen gut. Hervorheben will der Wehrführer zudem die Firmen Kurylyszyn-Bau und Reifenservice Knoblich. Zugute komme der Wehr auch, dass viele Mitglieder im Rettungsdienst oder bei Glunz in Schichten tätig seien.

Zufrieden ist Voigt mit der Nachwuchsarbeit. Jugendwehren gibt es in Beeskow, Neuendorf und Radinkendorf. In Beeskow sollen in diesem Jahr fünf junge Leute den Grundlehrgang absolvieren und in die Einsatzabteilung aufrücken. Das ist ab einem Alter von 16 Jahren möglich. Und auch die Einsatzkräfte selbst bilden sich regelmäßig fort. 82 Mitglieder der Wehr haben im vergangenen Jahr an 17 verschiedenen Lehrgängen teilgenommen, manche an mehreren. Zu den neuen Truppführern gehört mit Anna Lena Dietrich auch eine Frau. Im neuen Jahr wird der Bau des Feuerwehrhauses in Neuendorf ein Schwerpunkt der Arbeit sein. Dort entstehen eine Garage, Umkleideräume und Sanitäranlagen und ein Schulungsraum. Alles klein, aber so dimensioniert, dass für zusätzliche Mitglieder eine Reserve bleibt.

Der Baustart ist für den April vorgesehen, Voigt hofft, dass das Haus auch in diesem Jahr fertig wird.

Am Sonnabend kann man den Frauen und Männern der Wehr in geselliger Runde für ihre ehrenamtliches Engagement auch persönlich Danke sagen.

Der Beeskower Feuerwehrverein lädt für 16 Uhr zur Weihnachtsbaumverbrennung im Luch ein. Wer seinen abgeschmückten Baum mit zur Sammelstelle an der Feuerwache bringt, bekommt zudem noch einen Gutschein für einen Glühwein.