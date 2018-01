Antrag auf Entlastung der Anlieger

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Für eine Änderung der Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge in Bernau setzen sich das Bündnis für Bernau (BfB) und die Linke ein. Die Stadt Bernau liege mit ihren Beiträgen im Vergleich zu anderen Kommunen deutlich im oberen Bereich. Dies wollen die beiden Fraktionen mit einem gemeinsamen Antrag für die Januarsitzung der Stadtverordnetenversammlung ändern. Sie verweisen darauf, dass das Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg zwar die Erhebung der Beiträge erfordert, den Kommunen aber einen Spielraum für die konkrete Umsetzung lasse.

Der Antrag sieht vor, dass in der Erschließungsbeitragssatzung für die Anlieger bei Hauptverkehrs-, Haupterschließungs- und Anliegerstraßen ein Anteil von jeweils 60 Prozent an den beitragsfähigen Kosten angesetzt wird. Bei den Straßenausbaubeiträgen sollen es künftig 60 Prozent bei Anliegerstraßen, 30 bis 55 Prozent bei Haupterschließungsstraßen und 20 bis 45 Prozent bei Hauptverkehrsstraßen sein. Die jeweiligen verbleibenden Anteile trägt die Stadt.

Viele Kommunen im Niederbarnim hätten die Beiträge schon verringert. Bernau würde sich damit einordnen, so Bündnis für Bernau und Linke. Sie verweisen darauf, dass sich in Deutschland mehr und mehr die Einsicht durchsetze, dass Straßenbau- und Erschließungsbeiträge grundsätzlich ungerecht seien, da alle Straßen von allen Bürgern genutzt werden. Sie erinnern zudem an die Verfassungsbeschwerde des VDGN. Sofern diese erfolgreich sei, sei mit einer allgemeinen Aufhebung der Beitragserhebungspflicht der Länder zu rechnen.