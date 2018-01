Neujahrsempfang im Wahljahr

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Linke hatte am Freitagabend zum Neujahrsempfang geladen und zwei Dinge waren gegenüber den früheren Jahren neu. Zum einen fand er nicht mehr in der Galerie im Alten Rathaus statt, sondern einige Etagen tiefer, im Keller. Den langjährigen Gastgebern, Werner und Christa Menzel, die die Galerie an die Kulturfabrik übergeben haben, wurde mit einem Blumenstrauß gedankt. Partei- und Fraktionschef Stephan Wende begründete den Umzug damit, dass man den Verein der Braufreunde, die das Brauereimuseum übernommen haben, für ihr Engagement würdigen wolle. Dieses sei ein Beispiel dafür, dass alle etwas für die Stadt tun können, "denn wir sind die Stadt".

Der andere Unterschied: Hauptredner war ein parteiloser Kommunalpolitiker, Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst. Der Grund war klar: Die Linke unterstützt - neben drei weiteren Parteien - den Bürgermeister bei seiner erneuten Kandidatur am 25. Februar für das Amt. Hengst solle das zu Ende bringen, was in den vergangen Jahren gemeinsam erfolgreich auf den Weg gebracht wurde, so Wende. Nichtsdestotrotz wurde von ihm auch Karin Lehmann von der CDU, die ebenfalls das Amt anstrebt, herzlich begrüßt.

Hengst hielt dann eine kämpferische Rede, in der er Wahlaussagen seines Gegenkandidaten vom BFZ angriff. Er verspreche, zum Beispiel, keine beitragsfreien Kita-Jahre. Das würde vor allem Besserverdienenden nützen. Das Geld würde er lieber für die Ausstattung der Kitas und mehr Personal ausgeben. Von ihm erwarten könne man zudem unter anderem den Erhalt der Kulturfabrik, des Schwapp, die Sanierung und Ergänzung von Sportstätten, den Ausbau der Kita- und Schullandschaft, Engagement für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen, Platz für Wohnungsbau.