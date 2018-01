Vogelkunde an der Futtersäule

Steffen Göttmann

Hohenwutzen (MOZ) Die Blaumeise ist das ganze Jahr über in Brandenburg zu finden. Deshalb wird sie bei der "Stunde der Wintervögel" an diesem Sonnabend sicher zu beobachten sein. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft dazu auf, ab 14 Uhr von einem bestimmten Standpunkt aus Wintervögel zu zählen und zu bestimmen. Der Ornithologe Martin Müller aus Hohenwutzen lädt ab 14 Uhr in seinen Garten in der Neuglietzener Straße 6 ein. Dort hat er Futtersäulen aufgehängt, mit denen er Vögel anlockt. So lassen sich die gefiederten Tiere beobachten, zählen und bestimmen. Der Nabu lädt zudem einem Gewinnspiel ein. Weitere Infos finden sich auf der Internetseite www.nabu.de.