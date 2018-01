Versprechen für Schule bekräftigt

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) In der Sondersitzung der Stadtverordneten hat die Verwaltung am Donnerstagabend ihr Versprechen bekräftigt, schon bis Februar 2019 Container für die Löcknitz-Grundschule aufzustellen. Bei den Kita-Satzungen wurde deutlich, dass noch viel Rechtsunsicherheit besteht.

Wie sehr die Themen der von der Fraktion der Linken beantragten Sondersitzung den Eltern unter den Nägeln brennen, zeigten die - für Erkner völlig unüblich - voll besetzten Zuhörerstühle im Bürgersaal. Mitarbeiter der Verwaltung schleppten zusätzliche Stühle herbei. Gleich zu Anfang erteilten die Stadtverordneten den Bürgern Rederecht zu allen drei Tagesordnungspunkten.

Im Ergebnis der zweieinhalbstündigen Sitzung wurden alle drei Anträge der Linken abgelehnt, mit identischen Ergebnissen. Die fünf anwesenden Vertreter der Linken stimmten jeweils für ihren Antrag, die zwölf von SPD und CDU dagegen.

Beim Thema Löcknitz-Grundschule hatte die Linke ihren Antrag auf Grundlage des Diskussionsstands in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung vom Dezember gestellt. Da stand noch der Vorschlag im Raum, die sechsten Klassen ab nächstem Sommer für ein Jahr ans Carl-Bechstein-Gymnasium auszulagern. Das hatte geharnischten Eltern-Protest ausgelöst, dem sich die Linke anschloss, und Schulleiter Sebastian Witt bezeichnete die Idee am Donnerstagabend noch einmal als nicht lösbaren gordischen Knoten. Deshalb war dann binnen weniger Tage eine neue Lösung gezimmert worden: Zusammenrücken in der Schule und Verzicht auf Fachräume bis Februar, dann Entlastung durch die von der Schule schon immer gewünschten Container auf dem Hort-Gelände. Das hatte auch die Linke in der MOZ gelesen, aber Rita-Sybille Heinrich fragte nach der Wirtschaftlichkeit der Überlegungen und wollte wissen, ob auch ein Kauf der Container geprüft worden sei. Das rechne sich ab sechs Jahren, die Container werden für acht Jahre bestellt. "Halten Sie sich nicht an den acht Jahren auf", erwiderte Bauressort-Leiterin Claudia Günzel, "die sind für die Baugenehmigung". Die Stadt hofft, dass die endgültige Lösung - ein vom Kreis betriebenes Schulzentrum - früher kommt.

Drängende Fragen galten dem neuen Zeitplan, der die Container jetzt sechs Monate schneller bringen soll als das bisher möglich schien. Claudia Günzel sagte, sie könne keine detaillierten Zeitpläne nennen, auch nicht für den Bauantrag. Andrea Pohl von der Linken fragte, ob die erforderliche Genehmigung eines Nachbarn schon da sei. "Was ist, wenn einer Nein sagt?" Das sei in Arbeit. "Seien Sie nicht so pessimistisch", sagte Claudia Günzel.

Wegen der vielen jüngsten Gerichtsurteile zu den Kita-Beiträgen hatte die Linke außerdem beantragt, die Auswirkungen dieser Urteile auf Kita-Satzungen, Betreiber- und Betreuungsverträge, Elternbeiträge und Essengelder prüfen zu lassen, und zwar in Form eines Rechts- und eines Finanzgutachtens. Für die Debatte hatte die Verwaltung Rechtsanwalt Johannes Kattanek eingeladen, und was der vortrug, kam einem Gutachten schon ziemlich nahe, meinte später lobend Lothar Kober von der Linken.

Bei den Kita-Beiträgen stellte Kattanek klar, dass das Oberverwaltungsgerichts-Urteil gegen die Stadt Rathenow nur einen von acht Kritikpunkten der Kläger bestätigt hatte: Sogenannte kalkulatorische Zinsen dürfen demnach nicht in die Berechnung der Beiträge einfließen. Wer ansonsten eine rechtlich einwandfreie Satzung wolle, so Kattaneks nur ein wenig verhohlener Tipp, sei in Rathenow an einer guten Adresse. In Erkner, sagte Bildungsressort-Leiterin Claudia Warmuth, hätten 9 oder 10 Anträge auf Beitragserstattung für insgesamt 17 Kinder die Verwaltung erreicht. Allen habe man gesagt, dass sie sich an den jeweiligen Träger halten müssten, weil die Stadt selbst gar keine Kita betreibt - auch ein Aspekt, der aus Kattaneks Sicht eher dafür spricht, dass das Ganze kaum Auswirkungen auf Erkner hat. Insgesamt aber sei es zu früh für Gutachten, so Kattanek.

Beim Thema Essen monierte Kathleen Krüger vom Elternbeirat der Kita Knirpsenhausen wie schon im Dezember die Qualität. Die junge Mutter hat die Essenpläne bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eingereicht. Ergebnis: Nur zwei von zwölf Prüfpunkten wurden positiv bewertet. Ronny Wuttke von der SPD, selbst Erzieher beim DRK, nannte die Bewertung nach erster Lektüre nicht transparent.