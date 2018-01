Feuerwehr entwirft Vision 2030

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Mit der "Vision 2030" geht der Förderverein der Bernauer Feuerwehr die nächsten Jahre an. Im Mittelpunkt steht der Ersatz des zu klein gewordenen Gerätehauses. Angesichts der wachsenden Einwohnerzahl steht gemeinsam mit der Stadt mittelfristig die Errichtung eines Neubaus auf dem Programm.

Auf dem Neujahrsempfang des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bernau am Donnerstagabend erinnerte der Vorsitzende Jürgen Herzog an die "Vision 2000", die in den 1990er-Jahren entwickelt worden war. Diese Vision sei Realität geworden: Die Stadt Bernau habe dafür gesorgt, dass Technik, Ausstattung und Gerätehaus "ringsum ihresgleichen suchen", so Herzog. Die Zeit sei allerdings vorangeschritten: "Die Einwohnerzahl von Bernau bewegt sich heute auf 40000 zu. Dafür aber reicht das Gerätehaus nicht mehr aus", sagte Herzog mit Blick auf inzwischen fast 350 Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr. Es gebe bereits jetzt Engpässe und Kapazitätsprobleme bei Ausbildungen und Übungen, es werde eine "Vision 2030" benötigt, so Herzog.

Die Stadt habe Visionen für die Feuerwehr, unterstrich Bürgermeister André Stahl (Linke). Hinter dem früheren Polizeigebäude an der Weißenseer Straße gebe es einen geeigneten Standort. Mit dem derzeitigen Grundstückseigentümer, dem Land Brandenburger, laufen Verkaufsverhandlungen. Er sei optimistisch, dass es in diesem Jahr zu einem Vertragsabschluss kommen werde. Allerdings sei nicht damit zu rechnen, dass auf dem Standort innerhalb von zwei Jahren ein neues Gerätehaus stehen werde. Gemeinsam mit der Wehrführung sollen jedoch Konzept und Planung für das neue Haus erarbeitet werden um - sobald Mittel des Landes für einen Neubau zur Verfügung stehen - die Feuerwehr zum Zuge komme.

Zugleich sprach Stahl ein weiteres Thema an, das landesweit in der Debatte steht. Um die Einsatzbereitschaft auch in der Fläche abzusichern, werde es seitens des Ministeriums Änderungen im Brandschutz geben, die im Entwurf für das neue Haus zu berücksichtigen seien. Der Bernauer Feuerwehr, so seine Prognose, werde in diesem Zusammenhang sicherlich zusätzliche Verantwortung übertragen. Die Stadt, so Stahl, wolle an dem bewährten freiwilligen Charakter der Feuerwehr festhalten. Um die Tageseinsatzbereitschaft abzusichern, werden weitere städtische Mitarbeiter eingestellt, die - wie es bereits Praxis ist - bei Einsätzen hinzugezogen werden.

Dank der Feuerwehr sei der Brandschutz in der Stadt jederzeit gesichert. Außerdem bringe sich die Feuerwehr in zahlreiche Veranstaltungen ein und ermögliche diese überhaupt erst. Um so erfreulicher sei die "außergewöhnlich umfangreiche Unterstützung und die Verbundenheit" der Bernauer Bürger und Unternehmen mit ihrer Feuerwehr.

Dafür steht beispielsweise der Holz- und Bautenschutzbetrieb Frommhold & Sohn. Selbst vor 25 Jahren gegründet, unterstützten Detlef und David Frommhold den Förderverein bislang in jedem Jahr mit einem Beitrag. Zum Jubiläum überreichten sie Jürgen Herzog 25-mal 100 Euro und verkauften unter den Besuchern limitierte Zollstöcke für jeweils fünf Euro. Die Spenden kommen der Jugendfeuerwehr zugute. "Auf diese Weise kann man ganz konkret fleißige Leute und ein wichtiges Engagement in der Stadt unterstützen. Man weiß genau, wofür es ist", sagte Detlef Frommhold. Weitere Spenden für die Jugendfeuerwehr überreichten Uwe Riediger, Vorstandschef der Barnimer Sparkasse, und der Förderverein selbst, der auf dem Weihnachtsmarkt Suppe aus der Gulaschkanone verkauft hatte.

Allerdings kennt der Alltag der Feuerwehr auch Schattenseiten. So werden die Verkehrsprobleme in Bernau immer prekärer, sagte Jürgen Herzog. Das hohe Verkehrsaufkommen wirke sich auf die Einsatzfahrten aus.

In 40 Jahren Feuerwehrzugehörigkeit, so Herzog, habe er aber noch keine derartige Rücksichtslosigkeit erlebt, wie sie heute von vielen Leuten an den Tag gelegt werde. Es würden bei Unfällen keine Rettungsgassen gebildet und Chaoten zielten mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten und Feuerwehrleute zielen. Politik und Justiz sollte dem schnell Einhalt gebieten.

Vor dem Hintergrund der tödlich verunglückten Feuerwehrmänner bei Lehnin kündigte Herzog eine Satzungsänderung des Fördervereins an, um in diesen Fällen besser helfen zu können.