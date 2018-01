11000 Quadratmeter für Ideen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Für 244000 Euro hat die Stadt Fürstenwalde vom Landkreis das ehemalige Pintsch-Gelände erworben. In den nächsten Jahren sollen sich dort unter anderem eine Kita, das zentrale Verwaltungsgebäude der Caritas und ein Zentrum für Musiker ansiedeln.

Das 11000 Quadratmeter große Gelände mitsamt Gebäuden gehört zwar inzwischen der Stadt; die Schlüssel befinden sich allerdings noch nicht in ihrem Besitz. Deshalb schließt am Freitag ein Hausmeister vom Landkreis ehemalige Verwaltungsgebäude und Baracken auf dem Gelände an der Trebuser Straße 60 auf.

"Ziel ist es, ein Gefühl für die Gebäude zu kriegen", sagt Stephan Wende. Vom Fraktionsvorsitzenden der Fürstenwalder Linken stammt die Idee, unweit des Bahnhofs ein Zentrum für Musik zu schaffen. Carsten Hiller, Musiker und ehemaliger Parkclub-Leiter, griff sie auf, entwickelte die Idee mit anderen Akteuren aus dem Kulturbereich weiter.

Um in den kommenden Wochen die Vorhaben verschiedenster Interessenten unter einen Hut zu bringen und Konzepte für eine konkrete Nutzung zu erarbeiten, folgen den beiden Männern bei ihrem Gang durch mit Linoleum ausgelegte Räume und über knarzende Treppen unter anderem auch Kufa-Chef Andreas Oehler, Harald Wenzek vom Trommelzentrum, Sebastian Bernhard vom Parkclub und Vertreter der Stadt. Drei Gebäudekomplexe befinden sich auf dem Gelände. Neben der unter Denkmalschutz stehenden Pintsch-Villa ein kleineres Gebäude, das bis 2012 das Kreis-Gesundheitsamt beherbergte.

Beide Objekte kämen laut Carsten Fettke, Fachgruppenleiter Bau- und Liegenschaftsmanagement, für eine Nutzung als kulturelles Zentrum, in Frage. "Eine kurzfristige Nutzung noch in diesem Jahr wäre für das kleinere Gebäude denkbar", sagt er. Immerhin seien dort noch Anschlüsse für Strom und Heizung vorhanden. Die ehemalige Pintsch-Villa steht hingegen seit fünf Jahren leer.

"Es bestand die Idee, dass sich das Zentrum für Popularmusik des Landes hier niederlässt", sagt Carsten Fettke. Die habe sich inzwischen zwar zerschlagen; Stephan Wende halte eine Zweigstelle zusätzlich zum Hauptsitz in Potsdam aber durchaus für denkbar. "Die Anbindung ist durch die Nähe zum Bahnhof ideal", sagt er.

Aufwendiger würde sich die Wiederbelebung und damit einhergehend die Sanierung der Pintsch-Villa gestalten. Parkclub-Leiter Sebastian Bernhard gefallen die unzähligen kleinen Räume auf drei Etagen. "Da kann man gut Sachen stehen lassen." Schon jetzt werde es mit den künstlerischen Angeboten von Siebdruck bis Fotografie eng im Parkclub.

Für das dritte Gebäude, ein roter, viergeschossiger Backsteinbau, interessiert sich die Caritas. "Ihre Zentrale soll hier entstehen", sagt Fettke. Im Keller stehen zudem die Rollschränke des ehemaligen Kreisarchivs leer.

Wirklich spruchreif sind bisher nur die Pläne für einen 2700 Quadratmeter großen Bereich des Geländes. Eine ehemalige Verwaltungsbaracke, die dort im Februar abgerissen wird, weicht einem Kita-Neubau der Rahn-Gruppe mit 120 Plätzen. Für die anderen Gebäude hält Carsten Fettke, auch in Abhängigkeit von Fördermittel-Zuschüssen, eine Nutzung in fünf bis sechs Jahren für realistisch.

"Für meine Zwecke ideal", sagt Harald Wenzek. Sein Blick schweift über Pappkartons und kunstvolle Fensterrahmen in einem von insgesamt sechs Abschnitten eines Garagenkomplexes auf dem Gelände. Hier sollen die Hausmeister-Fahrzeuge der Stadt einziehen. Und wenn Platz ist, vielleicht auch Wenzek mit seinen Schülern. Bisher lernen sie in dunklen Kellerräumen.