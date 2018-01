Großer Andrang bei Blutspende im Oder-Center

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Zusätzlich zu ihren monatlichen Blutspendeterminen hat der DRK-Blutspendedienst am Freitag wieder zu einem Sonderspendetermin im Oder-Center eingeladen. In den Räumen der Allianz, etwas abseits der Ladenpassage, hatte das DRK Untersuchungsplätze, Beratungsraum, Spenderliegen und Imbiss eingerichtet. Auf die Blutspender war Verlass. "In den ersten anderthalb Stunden hatten wir bereits 30 Spenden, das ist viel", freute sich Teamleiterin Heidemarie Siebert. "Die Feiertage fielen 2017 so unglücklich, dass es kaum reguläre Spendentermine gab. Jetzt müssen wir die Bestände dringend benötigter Blutpräparate wieder auffüllen, denn manche dürfen höchstens fünf Tage alt sein", erklärt die Schwester.

Bis 18 Uhr konnten die Kunden des Oder-Centers, die gesund waren und ihren Ausweis dabei hatten, Blut spenden. Etwa die Hälfte davon, darüber freute sich das DRK besonders, waren neue Spender beim DRK oder Erstspender. Alle nehmen zudem an einer Kreuzfahrt-Verlosung teil, die noch bis 30. März läuft.

Seit Schließung der Blutspendezentrale 2015 sind viele Spender mittlerweile Stammspender des DRK geworden. Nächster regulärer Spendetermin ist am 24. Januar von 14-18 Uhr beim DRK in der August-Bebel-Straße.