Wieder Wettbewerb über den Wolken

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Na endlich: Berliner und Brandenburger haben bei Inlandsflügen wieder die Wahl. Denn ab sofort ist mit Easyjet in Tegel ein ernst zu nehmender Konkurrent der Lufthansa am Start. Nach der Pleite von Air Berlin sowie der Streichung diverser Flüge durch die an Pilotenmangel leidende Ryanair hatten viele Reisende erleben müssen, wozu Quasi-Monopole führen - die Preise gehen sprunghaft nach oben. Schließlich war innerdeutsch fast nur noch die Lufthansa mit ihrer Tochter Eurowings buchbar.

Dabei wurden die Betroffenen gleich zweimal geschröpft. Hatten Politiker der großen Koalition doch in schönster Eintracht mit 150 Millionen Euro an Steuergeld letztlich dafür gesorgt, dass große Filetstücke von Air Berlin an die Lufthansa gehen konnten - um "einen nationalen Champion" zu schaffen. Der nahm diese Schützenhilfe gern an, verweigerte sich dann aber Forderungen aus der Regierung, eine Transfergesellschaft für Air-Berlin-Mitarbeiter anteilig zu finanzieren oder die Tickets der Pleite-Linie zu akzeptieren.

Angesichts der - offensichtlich berechtigten - Wettbewerbsbauchschmerzen der EU-Kommission kam Lufthansa dann zumindest bei der einstigen Air-Berlin-Tochter Niki nicht mehr zum Zug. Womit nach dem nun geplanten Verkauf von Niki an den IAG-Konzern mit Marken wie British Airways und Iberia, der zum Schnäppchenpreis über die Bühne gehen soll, ein Teil des Steuergeldes verloren gehen dürfte. Gut wäre ein Zustandekommen des Geschäfts, das noch durch den Streit um den richtigen Ort für das Niki-Insolvenzverfahren blockiert wird, trotzdem: Dann stände auch der IAG-Billigflieger Vueling für mehr deutsche Kunden als Alternative zur Verfügung. Ein Teil von Air Berlin jedenfalls ging an Easyjet und wird nun ab Tegel genutzt.

Welche Auswirkungen das hat, kann man bei der Flugbuchung erleben: Easyjet bietet derzeit den Flug von Berlin nach München oder Frankfurt/Main im Schnitt für rund die Hälfte des Lufthansa-Preises an. Die Zeit der Extraprofite für den Kranich-Konzern ist damit vorbei. Sinnigerweise hatte der Marktführer behauptet, gar nicht an der Preisschraube gedreht zu haben, eine Software habe automatisch die Preise ermittelt. Und musste sich daraufhin vom Kartellamtschef sagen lassen, dass solche Algorithmen "ja nicht im Himmel vom lieben Gott geschrieben" würden. Die Behörde prüft nämlich gerade, ob die Lufthansa ihre Marktmacht missbraucht hat.

Natürlich muss man sich als Fluglinie billige Preise auch leisten können. Air Berlin etwa konnte sich nie so recht entscheiden, was man sein wollte - Ferien- oder Billigflieger oder doch Beförderer von Geschäftsreisenden. Und schrieb rote Zahlen ohne Ende. Die Billigst-Linie Ryanair dagegen verdient zwar seit Jahren prächtig, doch das Wachstum ist ins Stocken geraten, weil die vergleichsweise schlecht bezahlte Belegschaft, Teil des Geschäftsmodells, jetzt aufbegehrt.

Neue Turbulenzen sind also nicht ausgeschlossen, der Flugmarkt in Europa sortiert sich gerade neu. Die Zeit der Mondpreise ist aber erst einmal vorbei.