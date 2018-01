Sternsinger zu Besuch im Rathaus

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) In der Zeit nach Weihnachten ziehen traditionell die Sternsinger von Haus zu Haus, spenden Segen und sammeln für den guten Zweck. So auch im Rathaus Falkensee, wo am Dienstag gleich acht als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidete junge Menschen vor Bürgermeister Heiko Müller (li.) und Verwaltungsangestellten sangen. In diesem Jahr sammeln die Sternsinger unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" Foto: Ammer