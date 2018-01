Klassenerhalt bleibt weiter das Saisonziel

Siegmar Bessert

Eberswalde (MOZ) Am Sonntag beginnt in der Tischtennis-Verbandsoberliga für Finows Männer die Rückrunde. Um 14 Uhr müssen die Finower (6./8:10 Pkt.) um Kapitän Holm Kirsten beim Aufsteiger und Schlusslicht TTV Einheit Potsdam antreten.

Eine leichte Aufgabe denkt der Laie, doch der TT-Fan sieht es etwas anders. Wenn auch das Hinspiel gegen die Potsdamer 9:2 deutlich gewonnen wurde, ging es spannend zu. Acht Spiele verliefen über die volle Distanz von fünf Sätzen, sechs davon gewannen die Finower. Und die Männer aus der Landeshauptstadt (2:16 Punkte) haben sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Dies sieht man auch am Neuzugang Liu Liangting, der allerdings der große Unbekannte ist. Die Finower könnten mit einem vollen Erfolg ihr Punktekonto auf 10:10 ausbauen und sich im Mittelfeld behaupten. Bei Finow sind Holm Kirsten, Philipp Höhn, Bernhard Thiel, Erik Kirsten und Andrè Fehlinger weiterhin im Aufgebot. Nachwuchsmann Tobias Marggraf rückt aus der zweiten Mannschaft an Nummer fünf als Stammspieler ins untere Paarkreuz. Am nächsten Wochenende muss der TTC am Sonnabend bei den Berliner Brauereien (4.) und am Sonntag beim TT-Team Cottbus (5.) spielen.

Die Hinrunde ist für die Männer von TTC Finow I ordentlich verlaufen. Mit 8:10 Punkten liegen die Finower zur Halbzeit auf Rang sechs und haben vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt bleibt das Ziel der Männer um Kapitän Holm Kirsten. Die Pluszähler resultieren aus den Auswärtssiegen bei den Neulingen Südring Berlin 9:7 und Blau-Gold Berlin 9:3 sowie in den Heimspielen gegen den zweiten Aufsteiger Einheit Potsdam 9:7 und TSV Rudow 9:3. Zwei Heimbegegnungen gegen Berliner Brauereien und SC Charlottenburg gingen hauchdünn mit 7:9 verloren. Die Finower sollten in der Rückrunde die nötigen Punkte zum Klassenerhalt sammeln können. Die erzielten Einzelbilanzen der eingesetzten Stammspieler: Holm Kirsten kam bei neun Einsätzen auf 7:11, Philipp Höhn 9/12:5, Bernhard Thiel 9/8:7, Erik Kirsten 9/7:6, Andre Fehlinger 6/3:7.

Höhn belegt in der Gesamtrangliste der Verbandsoberliga den vierten Platz. Erster ist mit 17:1 Pascal Neef (Berliner Brauereien). Die Ersatzleute spielten wie folgt: Tobias Marggraf 5/2:3, Johann Toll 3/2:1, Johannes Gohlke 2/1:2 und Siegfried Lemke 1/0:2. Arvid Petermann, der zum Stammsechser gemeldet war, musste bei nur einem Einsatz zwei Niederlagen hinnehmen. In der Rückrunde wird Tobias Marggraf aus der zweiten Mannschaft seinen Platz als Stammspieler einnehmen. In den Doppeln kamen die Finower insgesamt mit 16:14 auf eine positive Bilanz. Erfolgreichste Duos waren Erik Kirsten/Holm Kirsten mit 6:2, Philipp Höhn/Holm Kirsten 4:0 und Bernhard Thiel/Andrè Fehlinger 4:1.