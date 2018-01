Favorit holt sich die Trophäe

Paul Schwuchow

Angermünde (MOZ) Elf Teams haben das traditionelle Hallenfußball-Turnier des Jugendkulturzentrums "Alte Brauerei" absolviert. Nach Gruppen- und Platzierungsspielen behauptete sich die durchweg starke Vertretung FC Christian Steifen letztlich auch im Finale mit einer souveränen Vorstellung.

Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, geht es beim Braue-Turnier ordentlich zur Sache. Die große Mehrzweckhalle lässt die Akteure schwitzen, denn es wird mit einem Torwart und nur vier Feldspielern agiert. Mindestens eine Frau muss mit auf dem Spielfeld sein, maximal zwei Aktive (Männer 15-39 Jahre, die in einem Fußballverein spielen) dürfen gleichzeitig dabei sein.

In zwei Gruppen (eine mit fünf, die andere mit sechs Mannschaften) begann mit der Auftakt-Partie "Energie Kopfnuss" gegen "Zickenbeene" (1:1) der Kampf um die Viertelfinalplätze. Mit dem gleichen Ergebnis endete auch die zweite Begegnung in der Gruppe B zwischen "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" und "Harter Kern". Ein erstes Statement setzte der spätere Sieger "FC Christian Steifen" bereits in seinem ersten Spiel - mit 3:0 wurde "Team Hasselhoff" in die Schranken verwiesen.

Die "Bumpy Kongz", bekannt aus dem Bubble-Football-Sport, starteten mit einem umkämpften 0:0 gegen "SV Traktor Herzsprung" ins Turnier. "Zwergenaufstand", "Freiwillig 30 km/h wegen Kinder" und der Titelverteidiger "Juventus Chorin" waren ebenfalls in Gruppe A gelost. Der letztjährige Finalist "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" erwischte einen miserablen Start: Nach zwei Spielen stand lediglich ein Punkt zu Buche. Die Mannschaft fing sich aber noch und holte in den drei verbleibenden Spielen sieben Zähler und zog somit ins Viertelfinale ein.

Die beiden Gruppenersten standen direkt im Halbfinale, die jeweils Gruppenzweiten und -dritten spielten überkreuz die weiteren Halbfinalisten aus. In Gruppe B untermauerte "FC Christian Steifen" seine Titelambitionen mit einem 3:0 im Schlussspiel und beendete die Vorrunde mit 13 Punkten. In Gruppe A stand "Juventus Chorin" als klarer Gruppensieger mit 12 Punkten fest. Dahinter folgten die "Bumpy Kongz", die dann das erste Viertelfinale gegen "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" mit 0:2 verloren. Das zunächst torlose zweite Viertelfinale zwischen "Zwergenaufstand" und "Team Hasselhoff" konnte erst im Neunmeterschießen entschieden werden. Nach gefühlten 20 Fehlversuchen setzte sich "Zwergenaufstand" durch.

Die Plätze 9, 7 und 5 wurden direkt durch StrafstoßDuelle ermittelt. Das erste Halbfinale zwischen "FC Christian Steifen" und "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt", eine Neuauflage des Gruppenspiels (1:1), war taktisch geprägt, fand diesmal aber im FC-Team mit 2:0 einen deutlichen Sieger. Titelverteidiger "Juventus Chorin" verpasste diesmal das Endspiel. Underdog "Zwergenaufstand" (in der Vorrunde 0:2 unterlegen) ging zunächst überraschend mit 1:0 in Führung und wollte dies über die Zeit bringen. Der Favorit glich jedoch kurz vor Ultimo verdient aus, verlor dann aber das Neunmeterschießen.

"Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" setzte sich im kleinen Finale per Neunmeter-Duell mit 3:2 gegen "Juventus" durch. Die Final-Prognose der meisten Beobachter erfüllte sich danach: "Zwergenaufstand" hatte keine Chance gegen das starke Team des "FC Christian Steifen". Es war dennoch ein ansehnliches Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Am Ende siegte der Favorit mit 2:0 und holte sich die Trophäe.

Ein sehr faires Turnier mit großartiger Stimmung und Unterstützung von den Rängen ging zu Ende - es ist immer wieder schön zu sehen, welchen Anklang dieses gelungene Event findet.