Ave Maria auch am 7. Januar

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Weihnachten ist eigentlich durch, spätestens nach dem Dreikönigstag, 6. Januar. Doch will Tenor Björn Casapietra am 7. Januar sein Publikum in Rathenow mit einem romantischen Weihnachtskonzert verwöhnen. Es findet in der Lutherkirche, Jahnstraße, statt. Beginn ist um 17.00 Uhr.

Auf die Frage hin, ob er mit seinem Programm terminlich nicht etwas spät dran sei, scherzt Casapietra: "Ich bin halb Italiener und Halbsachse. Und wir Sachsen verlängern die Weihnachtszeit gerne mal." Dann sagt er: "Ich singe vor allem Kirchenlieder. Natürlich wird die Weihnachtszeit, die dann gerade vergangen sein wird, noch eine Rolle spielen. Aber glauben Sie mir, wir sind nicht umsonst seit acht Jahren mit dieser Tournee unterwegs. Das Ave Maria von Schubert kann man auch am 7. Januar noch singen. Und es gibt so viele wunderschöne Kirchenlieder wie das Adeste Fideles, Hallelujah, Guten Abend, gut' Nacht von Brahms. Das sind Lieder, die in Kirchen besonders gut passen. Wir wollen die Weihnachtszeit ausklingen lassen und das neue Jahr feiern."

Björn Casapietra, der in der Vergangenheit schon zu zwei Konzerten in Rathenow gastierte, will nun in der havelländischen Kreisstadt seine aktuelle Tournee beenden. "Ich bin stimmlich noch mehr gereift als früher. Die Tournee mit der wir gerade unterwegs sind, war so erfolgreich. In Erfurt, Görlitz, Stendal - überall waren wir ausverkauft, und am Ende gab es Standing Ovations und viele Zugaben. Ich bin da sehr stolz darauf. Ich möchte Rathenow erobern. Ich möchte ein Konzert singen, dass keiner mehr vergisst."

Ein wunderschönes Liebeslied jage das nächste. Das Halleluja von Leonard Kohnen zum Beispiel. "Ich bin immer besonders berührt wenn ich es singen darf, und das Publikum empfindet das, so glaube ich, ähnlich. Dann werde ich natürlich Kostproben aus meinem neuen Album singen. Italienische Hits, die jeder kennt, klassisch interpretiert. Außerdem haben wir den Fokus auf wunderschöne deutsche Kirchenlieder gelegt, ich wünsche mir, dass mein Publikum nach dem Konzert raus geht und das Gefühl hat, dass die Sterne am Himmel heller leuchten."

Der Tenor hat sich für sein drittes Gastspiel in Rathenow also sehr viel vorgenommen: "Die Menschen können sich auf einen sehr romantischen Abend freuen, an dem wir das neue Jahr so feiern, wie es ihm gebührt."

Die Kartenpreise liegen bei etwa 30 Euro. Mehr Infos zum Gast in Rathenow gibt es auf www.casapietra.de und bei Wikipedia.