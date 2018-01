Abstimmung bis 5. Februar möglich

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die festliche Ehrung der Fürstenwalder Sportler des Jahres steigt am 17.Februar von 11bis 13Uhr traditionsgemäß im Festsaal des Alten Rathauses. Zuvor haben die MOZ-Leser die Qual der Wahl, über die Stimmzettel in der MOZ, die ab nächster Woche veröffentlicht werden, oder auf der Internetseite der Stadt www.fuerstenwalde-spree.de ihre Favoriten in den drei Kategorien Einzelsportler Frauen/Männer, Mannschaften (jeweils ab 18Jahre) und Nachwuchs Einzel/Mannschaft (bis 17 Jahre) zu wählen. Das muss bis spätestens Montag, 5.Februar erfolgen - durch Abgabe der Stimmzettel im Bürgerbüro der Stadt sowie bei der MOZ, per Einsendung (Poststempel verbindlich) oder im Internet. Die Auswertung erfolgt dann in der Fachgruppe Kultur und Sport der Stadtverwaltung.