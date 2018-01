Aus Lichtblitzen soll ein einstündiges Feuerwerk werden

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Mit einem von zwei ausstehenden Nachholespielen starten die Handball-Frauen des HSC 2000 am Sonnabend, 18.30 Uhr, beim VfB Doberlug-Kirchhain ins Sportjahr. Die Partie in der Brandenburgliga ist für den derzeitigen Tabellenletzten wichtig, um Selbstvertrauen aufzubauen.

Es ist ungewohnt ruhig beim Training. Keine fröhlichen, teils spitzen Wortgeplänkel zwischen Spielerinnen und Trainer, kaum ein lautes Lachen ist zu hören, wie es noch vor Monaten selbstverständlich war. Zerstobene Hoffnungen, sinkendes Selbstvertrauen, Unzufriedenheit schlagen aufs Gemüt der Handball-Frauen, die nach dem glasklaren Aufstieg dem ersten Punktgewinn in der Brandenburgliga noch hinterherlaufen. "Dabei ist das eine tolle Truppe. Wenn der Mut zurückkehrt und der Glaube an sich selbst, können wir im Mittelfeld gut mitspielen", ist Trainer Heiko Hillebrand nach wie vor überzeugt. Die Sicherheit gibt ihm nicht nur das Wissen um das Spielpotenzial "meiner Mädels", sondern auch der Fakt, dass von den bisher acht Spielen die Hälfte mit maximal fünf Toren Differenz verloren ging, zwei davon mit nur einem.

Schmerzlich macht sich das Fehlen von Torhüterin Anne Sass bemerkbar, die für ein Jahr (geplant war eine halbe Saison) beim Drittligisten FHC aushilft, der selbst personelle Sorgen im Tor hat. "Anne ist eine super Torhüterin, die einen großen Rückhalt für die Deckung bedeutete. Sie und viele Spielerinnen kennen sich seit Jahren. Sie wird sehr vermisst", weist Heiko Hillebrand auf einen psychologischen Faktor hin. Auch die beiden Langzeitverletzten Elisa Winkowski und Anne Lubetzki (beide mit Knie-OP) fehlen als zuverlässige Torgaranten wahrscheinlich noch die gesamte Saison. Demgegenüber waren und sind mehrere neue Spielerinnen zu integrieren.

Die Gemengelage versucht der Trainer mit einem Bild zu erklären: "Handball ist wie ein Getriebe. Wenn ein Zahnrädchen fehlt, merkt man das sofort. Und wenn neue dazukommen, braucht es wieder Zeit, bis alles rund läuft. Das blinde Verständnis füreinander muss und wird wieder wachsen, um als Team zu funktionieren." Das könne ein paar Monate dauern. Derweil versucht er, aus seinem Erfahrungsschatz alle Tricks und Kniffe anzuwenden, um die Spielerinnen aufzubauen. "Mit ihnen muss man anders umgehen als mit Männern. Da hilft der Holzhammer nicht." Im Training stehen neben dem harten Knüppeln, zum Beispiel beim Ausprobieren neuer Spielzüge und dem Auffrischen des Deckungsverhaltens, nun noch mehr Spaß und Freude am Spiel im Mittelpunkt. Auch mannschaftsbildende Maßnahme, zuletzt die Weihnachtsfeier, und mancher private Kontakt untereinander, sollen das Selbstvertrauen stärken.

"Im Training zeigen die Mädels sehr gute Spielzüge", betont Hillebrand. Aber nicht nur da, wie auch Nadine Lauersdorf, die nach dem Mutterschutz seit Oktober wieder mit dabei ist, in Punktspielen beobachtet: "Wenn wir uns gegenseitig Mut machen, gibt es immer wieder Lichtblitze, wo alles gut klappt. Aber wir schaffen es noch nicht, über 60 Minuten als Team aufzutreten." Abgesehen davon, dass das Niveau in der Brandenburgliga ein anderes ist als in der Verbandsliga, ist auch Kapitänin Nicol Leuschner überzeugt, dass die Rückrunde besser laufen kann. "Wir haben bis auf ein Spiel nie komplett versagt. Jetzt müssen wir uns hundertprozentig darauf einstellen, den Schalter umzulegen, um zu zeigen, dass wir mitspielen können", sagt die 26-Jährige. "Wir wissen jetzt, wie die Gegner auftreten und müssen den Spaß wiederfinden. Wir können es schaffen, daran glaube ich ganz fest."