Radsportler organisieren 8. Hockeyturnier

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bereits zum achten Mal bereitet der 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt 02 sein internationales Hockey-Turnier vor. Es soll am 25. Februar ab 10 Uhr in der Halle an der Eisenbahnstraße ausgetragen werden. Bislang sind neben einem Team des Ausrichters eine Mannschaft von Bizon Biganow sowie jeweils ein Team der Jugendbegegnungsstätte am Lilienthalring und vom Ju-Terra vorgesehen. In den vergangenen Jahren hatten noch weitere aus Radsportlern gebildete Teams daran teilgenommen, doch hatte zuletzt das Interesse der Radsportler nachgelassen. "Wenn die anderen nicht wollen, dann bleiben wir eben unter uns. Mit diesen vier Mannschaften kann ich fest planen", erklärt Radsport-Trainer Detlef Möws. "In erster Linie geht es ja mir darum, dass die Kinder in einer Phase des allgemein-athletischen Training etwas Abwechslung haben." Daran teilnehmen können Mädchen und Jungen bis 13 Jahre, jedes Team setzt immer drei Feldspieler ein, die beliebig ausgetauscht werden können. Gespielt wird mit Hin- und Rückrunde über jeweils zweimal sieben Minuten.