Wohnungsmangel und Bürokratie

Oliver Schwers

Angermünde/Schwedt (MOZ) Es knirscht an allen Ecken - die dauerhafte Unterbringung und die Integration von Flüchtlingen bleibt eine Herausforderung für die Uckermark. In den Städten fehlen Wohnungen und Kita-Plätze. Die Arbeitssuche ist ein Hürdenlauf. Und hinzu kommt die Bürokratie.

Dass es nicht leicht sein würde, so viele Menschen aus anderen Nationen problemlos in den uckermärkischen Alltag zu integrieren, war freiwilligen Helfern, Ämtern und Institutionen vom ersten Tag der Flüchtlingswelle an bewusst. Doch hören die Probleme auch nach etlichen Jahren nicht auf. Da ist zunächst das Problem der Unterbringung: Weil Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus schon wegen der besseren Erreichbarkeit von Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln lieber in Städten leben, finden sich immer schwerer geeignete Wohnungen. Angermünde und Templin haben ohnehin schon ein generelles Problem mit Wohnraum. Hinzu kommt der Engpass an Kita-Plätzen.

Allerdings rücken momentan weniger Menschen aus dem Ausland nach. Die Flüchtlingszahlen haben sich eingependelt. Die Behörden sind darauf eingestellt."Wir starten dieses Jahr erstmals mit einer guten Struktur", so die Einschätzung von Sozialamtsleiter Marko Ulrich. An allen größeren Standorten gibt es einen Migrationsfachdienst mit drei festen Ansprechpartnern für alle Fragen. Gleichzeitig wirken die Fachdienste als Anlaufstelle für ehrenamtliche Helfer und Steuerungsgruppen. "Ohne die lokalen Initiativen würde sowieso nichts laufen", sagt Marko Ulrich.

Zurzeit leben fast 1000 Flüchtlinge und Asylbewerber ohne anerkannten Status in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen - zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. 384 stammen aus der russischen Föderation, 200 aus Afghanistan, 69 aus Iran, 66 aus Kamerun, der Rest teilt sich auf in verschiedene Länder.

Viele haben kaum Aussicht auf Anerkennung ihres Asylantrags. Doch die Verfahren ziehen sich in die Länge. Ergebnis: Die Menschen langweilen sich. Man spricht von einem Heim- oder Lagerkoller. Dagegen will das Sozialamt mit zusätzlichen Wohnungen reagieren und einer "unterbringungsnahen Sozialarbeit". Die Mitarbeiter der Behörde fahren zu den Familien, versuchen eine Tagesstruktur zu organisieren. Das trifft auch auf die Wohnheime zu. Leider würden vom Bund die dafür zur Verfügung stehenden Mittel zurückgeschraubt.

Neben den Ausländern mit laufenden oder abgelehnten Verfahren gibt es derzeit 785 anerkannte Flüchtlinge beziehungsweise Asylberechtigte. Sie werden über das Jobcenter betreut, bekommen Sprachkurse und sollen grundsätzlich in Wohnungen untergebracht werden. Hier tritt das nächste Problem zutage: Aufgrund der vielen Hürden, schnell einen Job zu finden, bleiben sie über einen längeren Zeitraum auf Hartz IV angewiesen. Ursachen sind ungenügende deutsche Sprachkenntnisse, mangelhafte Qualifikationen und psychosoziale Belastungen. Und dann erschwert die Orientierungslosigkeit auf dem komplizierten deutschen Arbeitsmarkt die Jobsuche. Das Jobcenter geht daher davon aus, dass viele Betroffene noch eine Weile im Hartz-IV-Bezug bleiben, obwohl sie Arbeitswilligkeit zeigen. Im vergangenen Jahr konnten beispielsweise lediglich 42 Syrer und 15 Menschen aus Afghanistan eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen. "Nur vereinzelt handelt es sich um gut ausgebildete Fachkräfte", so Michael Steffen vom Jobcenter.

Drittes großes Problem - die Bürokratie. Sie hemmt die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung nicht nur in der Uckermark. Aufgrund der unterschiedlichen Anerkennungen, Aufenthaltstitel, Unterbringungsformen und sonstigen Gesetzesvorgaben herrscht ein unübersichtliches Durcheinander an Geldquellen und Zuständigkeiten. Hat ein Ausländer noch kein Bleiberecht, gehört er theoretisch zur Arbeitsagentur und darf sich dort beraten lassen. Bekommt er seinen Titel, gehört er automatisch zum Jobcenter.

Auch die Finanzen stellen immer wieder eine Herausforderung dar. Bis jetzt ist unklar, wer einen Teil der Flüchtlingsplätze der Uckermark bezahlt, die bis zum 1. April 2016 entstanden sind. Erst danach trat ein Landesgesetz in Kraft. Es geht um immerhin eine Million Euro. "Es ist eigentlich genügend Geld vorhanden", so Landrat Dietmar Schulze. "Es wird nur viel zu bürokratisch aufgeteilt und verwaltet."