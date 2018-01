Jugendkoordinator gesucht

Ulf Grieger

Neuhardenberg/Golzow (MOZ) Die Gemeindevertreter, Eltern und Kinder im Amt Golzow werden sich erneut an einen neuen Ansprechpartner für die Jugendklubs gewöhnen müssen. Der bisherige Koordinator Thomas Domey, der voriges Jahr nach Christine Urbanek und Tanja Puttlitz der Dritte auf dem Posten war, hat den regulär zum Jahresende auslaufenden Zwei-Jahres-Vertrag nicht verlängert. Deshalb ist der Kinderring Neuhardenberg nun dabei, die Stelle, die zur Hälfte von den Gemeinden und zur Hälfte vom Kreisjugendamt finanziert wird, erneut auszuschreiben. "Wichtig ist uns, dass die Betreuung der Kinder in den Jugendklubs vorerst gesichert ist", betonte die Kinderring-Vorsitzende Mandy Diede. Man habe aus der Situation Mitte vorigen Jahres gelernt, als durch Kommunikationsschwierigkeiten erst spät Informationen an die Verantwortlichen in den Gemeinden und im Amt gedrungen waren. "Wir werden mit allen Beteiligten einen offiziellen Neuanfang in dem Bereich machen", erklärte Mandy Diede.

Ansprechpartnerin für die Klubs und Gemeinden sei aktuell Evelin Lickefett vom Vorstand des Kinderringes.

Die Gründe für die große Fluktuation in dem Bereich sind lange bekannt. Sie liegen vor allem in der großen Unsicherheit für die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter, ob sie nach zwei Jahren tatsächlich Anschlussverträge bekommen. Zudem gibt es Zeiträume zwischen dem Auslaufen des Vertrages und der Bestätigung des neuen, in denen sich die Mitarbeiter beim Arbeitsamt melden müssen. Dies ist auch ein Grund dafür, dass es immer schwerer wird, gut ausgebildete Bewerber zu finden.