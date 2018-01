Narren trainieren für ihre Auftritte

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Die Karnevalsvereine der Region beginnen in diesen Tagenmit Vorbereitungen auf die Session im Februar. Gastgeber der Rosenmontagsveranstaltung wird die Freienwalder Karnevalsgesellschaft (FKG) sein, die vor dem Umbau zum letzten Mal im Kurtheater feiert.

"Bei uns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren", sagte Horst Dahlke, Pressesprecher der Freienwalder Karnevalsgesellschaft. "Schon am 3. Januar tagte der Elferrat, sofort nachdem die letzte Rakete abgeschossen war." Ab dem kommenden Monat beginne der Elferrat mit den Proben für den eigenen Auftritt, verriet Dahlke.

Seit mindestens zehn Jahren sitzt der Elferrat der FKG nicht nur auf dem Podest, sondern nimmt auch aktiv an den Veranstaltungen teil. Wie am 11.11. ist der Elferrat im Februar mit einer Trommelnummer zu sehen. Mit Kochlöffeln schlagen die Mitglieder auf Medizinbälle. "Diese kleine Show muss geübt werden", so Horst Dahlke. Die Arbeitsgemeinschaften wie die Tanzgruppen üben ohnehin das ganze Jahr über, sie haben nur über Weihnachten pausiert.

Wegen der Brandschutzauflagen für das Kurtheater steht die FKG vor besonderen Herausforderungen. "Die Dekoration scheitert an den Brandschutzbestimmungen des Landkreises", sagte Dahlke. In jeden Dorf werden bunte Bilder an die Wände der Turnhallen geklebt und alles mit Luftschlangen geschmückt. "Wir müssen jeden Stofffetzen, den wir an die Wand hängen mit brandhemmendem Spray einsprühen", berichtete der FKG-Sprecher. Darüber hinaus dürfen im Kurtheater weiter nur 199 Narren feiern. Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann wolle sich dafür einsetzen, dass bei der Rosenmontagsveranstaltung der sieben Karnevalvereine der Region 201 Gäste zugelassen seien.

Eigentlich sein Altreetzer Karnevalclub (AKC) als Gastgeber an der Reihe, verriet Michael Rubin, Präsident des Neulewiner Karnevalclubs (NKC). "Wir verstehen uns alle gut und haben daher Bad Freienwalde vorgezogen", sagte er. "Dann haben die sieben Jahre Zeit", ergänzte er. Solange werde die Sanierung des Kurtheaters aber hoffentlich nicht dauern. Denn die Freienwalder Narren werden das letzten Mal im Kurtheater vor dem Umbau feiern. Ausweichquartier sei der Schülerklub der Oberschule. Der Verein müsse eine Ausnahmegenehmigung erwirken, dass dort Bier und Schnaps verkauft werden darf, so Dahlke. Das sei in Schulgebäuden untersagt.

Auch die Neulewiner bereiten sich bereits intensiv auf den Karneval vor, sagte Rubin. Während die Tänzerinnen das ganze Jahr über üben, trainieren jetzt auch die anderen Gruppen. Wann die Büttenredner wie Frizzi Schilling ihre Manuskripte verfassen, wisse er nicht. Er selber halte immer nur im November eine Büttenrede und fange eine Woche vor dem 11.11. damit an. Ab 4. Februar, eine Woche vor dem Karnevalswochenende dekoriere der NKC die Turnhalle.

Auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen beim Wriezener Carnevalsclub (WCC), berichtete die Vorstandsvorsitzende Claudia Wesolek. Tänzerinnen, Damen- und Männerballett trainieren bereits intensiv. Weil der WCC die Turnhalle der Allende-Schule nutzt, die werktags für den Schulbetrieb zur Verfügung stehen muss, gebe es mit dem Familien- und Rentnerfasching sowie der Hauptveranstaltung am Abend nur zwei Partys am 10. Februar. Um möglichst aktuell zu sein, verfassen die Büttenredner erst kurz vor der Veranstaltung ihr Manuskript.

"Wir haben nächste Woche Montag unsere erste Sitzung, dort werden Nummer besprochen", erklärte Dominik Zein vom Elferrat des Falkenberger Carnevalsclubs (FCC). Die Narren stimmen sich auf ein neues Motto. Während zum 11.11 ein Nummernprogramm vorbereitet werde, richte sich der FCC im Februar streng nach dem Motto. Die Brandschutzauflagen für das Kulturhaus Kruge wirkten sich nicht auf den Saal aus , so Zein.

Termine aller Vereine werden, soweit sie der Redaktion vorliegen, rechtzeitig bekannt gegeben.