CSU beendet Winterklausur

Seeon (dpa) Die CSU-Bundestagsabgeordneten beenden am Samstag ihre dreitägige Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon.

Zum Abschluss wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) als Gast erwartet. In einem Vortrag des Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer, dürfte die bayerische Landtagswahl im Herbst im Zentrum stehen. Unmittelbar nach Abschluss der Klausur richten sich die Blicke dann aber schon wieder auf Berlin, wo am Sonntag die Sondierungen mit CDU und SPD über eine mögliche Neuauflage der großen Koalition beginnen. Parteichef Horst Seehofer hatte in Seeon betont, er sei zuversichtlich, dass das Regierungsbündnis zustande komme.