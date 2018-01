Agrarwende mit Aktien

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Die Regionalwert AG Berlin-Brandenburg will mit Bürgerkapital die Agrar- und Ernährungswende voranbringen. Sie sammelt dazu Aktien von Menschen, denen eine ökologische und regionale Lebensmittelversorgung wichtig ist und investiert das Geld in junge Betriebe. Wie das genau funktioniert, erklärt Timo Kaphengst, Sprecher des Ernährungsrates Berlin, am 18.Januar im Café des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio. Die gemeinsame Veranstaltung des Hebewerk-Vereins und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung beginnt um 19 Uhr.