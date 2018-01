Gewerberecht und mehr

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Ein Sprechtag der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg bietet am 17. Januar Informationen rund ums Unternehmertum. In der IHK-Geschäftsstelle, Heegermühler Straße 64, beraten Experten die Teilnehmer in der Zeit von 9.30 bis 17Uhr zu den Themen Investitionsvorbereitung, Finanzierung, Fördermöglichkeiten, Kooperationsmöglichkeiten, Gewerberecht und Genehmigungen, Krisenbewältigung sowie Unternehmensnachfolge. Alle Gespräche sind vertraulich und kostenfrei.

Anmeldung: 0333425370 oder gsebw@ihk-ostbrandenburg.de