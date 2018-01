Filmerbe Thema im Schloss Trebnitz

Ines Weber-Rath

Trebnitz (MOZ) Am Donnerstag findet das erste Trebnitzer Schloß-Gespräch in diesem Jahr statt. Ab 19 Uhr geht es in der Alten Schmiede um das Thema "Märkische Lichtspiele, regionales Filmerbe in Brandenburg - der Amateurfilm in der DDR". Zu Gast ist Ralf Forster, Filmwissenschaftler im Filmmuseum Potsdam. Der promovierte Filmexperte gibt einen Einblick in regionales Amateurfilmschaffen aus DDR-Zeiten. Das zeigt oft ein anderes Bild als das offizielle und bekannte aus DDR-Film und -Fernsehen. Es kommt nicht selten der private Blick, die Hobbyperspektive auf Region und Gesellschaft zur Geltung. Beispiele geben Einblicke in den Industrie- bzw. Handwerksfilm bzw. Filme über regionales "Brauchtum". Der Eintritt kostet vier Euro. Im Anschluss kann beim geselligen Buffet individuell geplaudert werden.

