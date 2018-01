Betrüger bot seinem Opfer Fahrdienst an

Andreas Wetzel

Wriezen (MOZ) "Sie haben gewonnen!" - so oder ähnlich stellen sich viele Telefonbetrüger bei ihren möglichen Opfern vor. Auch eine 72 Jahre alte Wriezenerin erhielt am Donnerstagvormittag einen solchen Anruf. Sie sei bei einem Gewinnspiel gezogen worden, wurde ihr erzählt. Der Gewinn wiederum würde ihr ausgehändigt, wenn sie in die Gerichtsstraße in Eberswalde käme - samt einer vierstelligen Summe in bar für einen sogar namentlich genannten Mann. Der Anrufer legte noch nach mit dem Angebot eines Fahrdienstes zum Übergabeort, auch nannte er Telefonnummern, bei denen sich die "glückliche Gewinnerin" von der Seriosität der Aktion überzeugen könnte. Es half alles nichts: Die Wriezenerin beendete das Gespräch - und erhielt dafür ein Lob von der Polizei. In der Pressemitteilung heißt es dazu: "Genau so wird es gemacht!"