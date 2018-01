Winterschule zum Thema Rassismus

Kai-Uwe Krakau

Werftpfuhl (MOZ) Um Rassismus und Rechtspopulismus ging es bei der 19. internationalen Winterschule, die kürzlich in der Jugendbildungsstätte "Kurt Löwenstein" stattfand. Daran nahmen Aktive aus Jugendverbänden und -organisationen aus ganz Europa und Nahost teil, so die Einrichtung in einer Mitteilung.

Die Bundesbildungsstätte der "Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken" veranstaltete die internationale Begegnung gemeinsam mit rund 20 weiteren Jugendorganisationen, in denen junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren ehrenamtlich arbeiten.

"Wie jedes Jahr haben wir unsere Erfahrungen und Sichtweisen zu einem bestimmten Thema ausgetauscht und gemeinsam Ideen entwickelt, wie wir etwas verändern können", berichtete Bildungsreferentin Marie Wilpers. Diesmal ging es um Rassismus und den Einsatz für die Anerkennung von Vielfalt.

Wilpers zeigt sich besorgt: "Die Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien mit rassistischen Erklärungsmustern in vielen europäischen Ländern zeigen, dass Rassismus in der Gesellschaft auf wachsende Akzeptanz trifft. Immer mehr Menschen berichten von rassistischen Anfeindungen oder Übergriffen." Deshalb habe man sich mit den Ursachen und Ausprägungen von Rassismus und seinen verschiedenen Bestandteilen auseinandergesetzt.

Die Ergebnisse der Workshops wurden zum Abschluss präsentiert.