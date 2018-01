Ab Montag gibt es Karten für das Protzen Open Air

Markus Kluge

Protzen (MOZ) Nicht selten stand in den vergangenen Jahren der eine oder andere ohne Eintrittskarte da, als beim Protzen Open Air die ersten Zelte aufgestellt wurden. Wer beim diesjährigen Metalfestival vom 22. bis 24.Juni dabei sein möchte, sollte den Ticketvorverkauf nicht verpassen, der am Montag, 8. Januar, um 8Uhr beginnt. Da die Karten auf 1000 Stück limitiert sind, ist davon auszugehen, dass sie wie in den zurückliegenden Jahren wieder sehr schnell ausverkauft sein werden. Auf dem Programm stehen bislang mehr als 20 Bands. Darunter sind unter anderem die Death-Metaler Entombed A.D sowie Firespawn aus Schweden, Final Dawn aus Finnland, Thornafire aus Chile, die Schweizer Gruppe Requiem sowie die deutschen Bands Debauchery, Victim, Betrayal, Phantom Corporation, Infight und viele andere mehr. Weitere Informationen gibt es online unter www.protzen-open-air.com, wo ab Montag unter der Rubrik "Tickets" auch die Karten geordert werden können.