Mit Liebe zum Lehmziegel

Familienprojekt: "Peter Thiele und Söhne" heißt das Projekt in Alt Zepernick. Peter Thiele und Sohn Maik nehmen sich Teilen des alten Vierseithofs an, historische Pläne helfen. Die alte Scheune von 1909 musste stabilisiert und von Grund auf erneuert werde © Foto: MOZ/Sergej Scheibe

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Beinahe war es zu spät. Die alten Ziegelwände brachen in sich zusammen, der Giebel wurde instabil. Der Zepernicker Peter Thiele und seine Söhne nahmen sich des alten Gehöfts an und sanieren Wohnhaus und Scheune. Ein Hofgebäude noch dazu - und bald wird ein ortsbildprägendes Ensemble gerettet sein.

Auch wenn Teile der alten Scheune von 1909 ebenso wie ein altes Stallgebäude auf dem Nachbargrundstück stehen, ersteht ein Wohn- und Gewerbehof wieder, der jahrelang vor sich hin rottete. Durch mehrere Besitzerhände ging das Gehöft in Alt Zepernick 8, ehe es von Peter Thiele und seiner Familie übernommen wurde. Der 56-jährige Projektentwickler und Bauingenieur sowie sein Sohn Maik, der eine Elektrotechnik GmbH betreibt, fanden alte Bauzeichnungen und Akten. Denn der ursprüngliche Vierseithof, der auf Thieles Grundstück an drei Seiten neu entsteht, wuchs historisch nach und nach. Das Wohnhaus am Anger ist wohl noch älter als die Scheune, der frühere Schweinestall quer zur Scheune wurde in den 1930er-Jahren ergänzt.

Besitzer war der frühere Kiesgrubenbesitzer aus Schwanebeck, wie Peter Thiele erkunden konnte. Dann nach dessen Flucht in den Westen gehörte es zu den in der DDR zwangsverwalteten Objekten. Unzählige Wohnhäuser verfielen, weil keiner mehr etwas instand setzte.

"Die Birkholzer LPG Tierproduktion hat es dann bewirtschaften lassen", erzählt der Zepernicker, der ein Faible für alte Baustoffe und ingenieurtechnische Leistungen hat. Deshalb geht er mit sehr viel Liebe zum Detail vor. Alte Teller und Splinte, die das Mauerwerk hielten, wurden besorgt und erhalten. Und das, obwohl ihre Funktion heute vor allem Schmuck ist. Denn die Wände der alten Scheune mussten von innen mit Betonseiten stabiliert werden, sonst wären sie eingestürzt. "Die Vorderwand hat sich 20 Zentimeter nach außen gedrückt", erklärt der Fachmann, der selbst darüber staunt, dass die Scheune noch steht. Sie zeigt alle Ziegel quer durch die brandenburgische Geschichte. Kunterbunt wurden sie verbaut.

Im Untergeschoss der Scheune - zwei Drittel stehen auf Thieles Land, ein Drittel auf dem des Nachbarn - will Sohn Maik sein Lager einrichten. Auch ein Gemeinschaftsraum für alle künftigen Bewohner könnte entstehen. Im Obergeschoss mit Blick auf den Garten und die vorbeifließende Panke zieht die Familie des Elektrotechnikers ein. Wie ein hohler Vogel, so nennt es Thiele, wird der Bau gefüllt.

Das historische Wohnhaus am Anger von Zepernick ersteht komplett neu. Auch hier wollte Vater Thiele möglichst viel erhalten. "Die Lehmziegel wurden offenbar in der Sonne getrocknet. Jetzt bei dem ganzen Regen tropfte Lehm von den Wänden", erzählt der Fachmann. Mit dem Dach und bald den ersten Holzfenstern wird alles trocknen können. Auch die alten Balken sind noch zu sehen, ergänzt von ganz neuen.

Das Innenleben der 900 Quadratmeter Nutzfläche wird hochmodern ausfallen. Ein Blockheizkraftwerk im neuen Verbinder zwischen Vorderhaus und Seitenflügel sorgt künftig für niedrige Betriebskosten. Strom und Wärme kommen aus eigener Produktion. Als Dämmung wird Zellulose in die Böden geblasen. Wärme- und Lärmschutz entsprechen höchsten Standards, ist der Zepernicker überzeugt.

Nachdem Berge von Schutt aus dem Hof transportiert wurden, soll künftig auch ein schöner Wohnhof die Nutzer locken. Für einige Wohnungen und Gewerbe können sich Interessierte noch melden. "Ich denke, dass wir im Mai alles bezugsfertig haben", schätzt Peter Thiele ein. Gut eine Million Euro investiert die Familie in das Vorhaben, das dem Vater wie dem 33-jährigen Sohn sehr am Herzen liegt.

Kontakt: 0171 7437943