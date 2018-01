Lust auf den Landratsposten

Oliver Schwers

Gartz (MOZ) Die Uckermark-CDU will der SPD bei der Landratswahl nicht das Feld überlassen. Kreisfraktionschef Wolfgang Banditt hat Lust auf den Job an der Spitze der Kreisverwaltung. Jetzt muss seine Partei ihn noch aufstellen. Unterstützer hat er gefunden.

Noch hat sich der CDU-Kreisvorstand nicht öffentlich geäußert. Eine Nominierungsveranstaltung soll demnächst stattfinden, um den Landratskandidaten bekannt zu geben. Doch Wolfgang Banditt sammelt schon Unterstützer in den Ortsverbänden der Uckermark. Aus Prenzlau, Schwedt sowie Boitzenburg/Gerswalde soll es bereits jeweils einen schriftlichen Vorschlag geben mit seinem Namen.

Der 60-Jährige aus Gartz liebäugelt schon seit Jahren mit dem Landratsposten. Er gehört zu den dienstältesten Mitgliedern des Kreistages, ist stellvertretender Kreistagsvorsitzender, wirkt in vielen Gremien mit und leitet den Kultur- und Bildungsausschuss. Jetzt will er ganz nach oben und das bisherige Ehrenamt als Abgeordneter mit hauptamtlicher Politik des Landrats eintauschen. Der Grund: "Ich bin mit vielen Dingen in der jetzigen Kreispolitik nicht einverstanden", so Wolfgang Banditt. "Im Kreistag ist mir zu viel Parteiengerangel und politisches Geklingel. Die kooperierenden Fraktionen, die dem Landrat die Mehrheit schaffen, entscheiden parteipolitisch, aber eben nicht zweckmäßig. Der Bürger kann davon zu wenig partizipieren." Der CDU wolle man aus diesem Grunde politische Erfolge nicht gönnen.

Besonders wegen der gescheiterten Kreisreform rechnen sich die Christdemokraten gute Chancen bei der Landratswahl aus. Seit 2016 wettert die CDU gegen das rot-rote Vorhaben in Brandenburg. Auslöser war jedoch der Kreisverband Uckermark, der mit massenwirksamen Protestaktionen und Unterschriftensammlungen von Ort zu Ort zog, bis die Gegenwehr schließlich ganz Brandenburg erfasste. "Dass wir die Kreisreform zu Grabe getragen haben, kann man als Erfolg der Uckermark-CDU verbuchen. Und auch ich habe mich da sehr stark eingebracht", so Wolfgang Banditt. Von diesem Erfolg will die Partei bei den Landratswahlen profitieren. Eine 50-Prozent-Chance rechnet sich der CDU-Kandidat bei einer Direktwahl aus, sollte ihn seine Partei nominieren. "Ich wäre ein schlechter Kandidat, wenn ich mir ein geringeres Ziel stecken würde."

Der in der Windkraftbranche arbeitende Banditt sieht in der Rolle eines Landrats auch die überparteiliche Funktion, die zwischen den Fraktionen ausgleichen soll. "Wir haben das ja lange Zeit bei Landrat Benthin gesehen, der mit wechselnden Mehrheiten sehr erfolgreich den Großkreis regiert hat." Er selbst legt starken Wert auf das C im Parteikürzel der CDU.

Würde Banditt zum Landrat für acht Jahre gewählt, ginge es bei ihm wie auch beim Amtsinhaber Dietmar Schulze bis ins Rentenalter hinein. Darin sieht er kein Problem. Vielmehr würden Erfahrungen zählen. Künftige Schwerpunkte in der Kreispolitik sieht er in der Strukturschwäche der Uckermark, und zwar nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern auch in der Infrastruktur. Er spricht von Flickwerk in Bezug auf Straßen- und Gleisausbau. Am Herzen liegt ihm die Bildung. "Hier könnten wir viele Dinge besser machen, neue Formen der Bildung einführen, die mit der rot-roten Politik gar nicht möglich sind."

Der Termin für die Nominierungsveranstaltung des Kreisverbands steht noch nicht fest.