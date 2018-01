Herz der Eberswalder Industrie

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Es ist Teil der Eberswalder Industriegeschichte: das Walzwerk in Finow. Seit 2012 stehen die Produktionsbänder dort still. Die Geschichte des ältesten Industrieunternehmens der Waldstadt aber ist lang. Kurt Berus, einst selbst dort beschäftigt, hat sie aufgeschrieben.

Seine Unterlagen füllen inzwischen ein ganzes Zimmer. Seit 1975 schon sammelt Kurt Berus Materialien zur fast 300-jährigen Geschichte des Walzwerks Finow. Zu großen Teilen hat er neben seiner Arbeit handschriftliche Notizen erstellt. Erst später hat er diese mit der Schreibmaschine abgetippt und konserviert.

Mit 26 Jahren, 1965 war das, begann der gebürtige Zittauer selbst dort zu arbeiten. Seine Erfahrungen und die seiner Kollegen hat er säuberlich zu einer faktendichten Broschüre zusammengetragen, die nun im Handel erhältlich ist. "Walzwerk im Finowtal" ist die bereits 18. Veröffentlichung des Geschichtswissenschaftlichen Instituts Eberswalde. Vorrangig beschäftigen sich die heute noch sechs Mitglieder mit der Aufarbeitung der Eberswalder Industriegeschichte mit Blick auf das Schicksal von etwa 20 000 Zwangsarbeitern aus den Ostblockstaaten, die in der Eisenspalterei als KZ-Außenlager ausgebeutet worden sind.

Die Neuerscheinung aber widmet sich zwei von den einst wichtigsten Industriebetrieben in Finow. Alles begann im 17. Jahrhundert, als in Heegermühle (heute Finow) ein Blechhammer zur Herstellung von Werkzeugen und Geräten errichtet wurde. "Die Broschüre stellt die Entwicklung von Beginn der Industrialisierung bis zum Ende dar", sagt Kurt Berus. Wobei das Messingwerk schon immer mehr Bedeutung hatte als die Eisenspalterei. Beide Betriebe sind aber parallel entstanden. Die Wassernähe und gute verkehrstechnische Anbindung an Heegermühle war ausschlaggebend für die Ansiedlung von Industrie. Zu Beginn sind im Messingwerk vornehmlich Kessel produziert worden. Der Beruf des Kesselschlossers war damals in der Region überaus verbreitet. Die Nachkriegszeit und die Klärung der Eigentumsverhältnisse hatten großen Einfluss auf die Entwicklung des Werks.

Seine Hochphase hätten die Messingwerke ab 1950 mit der Gründung der VEB Walzwerk Finow gehabt, ergänzt Holger Kliche, ebenfalls seit Jahren aktiv beim Geschichtswissenschaftlichen Institut. "Für seine Zeit handelte es sich um einen modernen, hocheffizienten Betrieb", sagt Kurt Berus. Während der DDR wurden dort vor allem Bandstahl, Profile und geschweißte Rohre hergestellt. Das Werk belieferte nahezu alle Bereiche, in denen Metalle benötigt wurden, die Fahrzeugindustrie zum Beispiel. Später gehörten Spezialanfertigungen wie Hufeisen oder Federnägel für den Gleisbau dazu. Nach der Wende zerfiel das Walzwerk zunehmend. 2010 folgte die Insolvenz, zwei Jahre später die Stilllegung.

Ein hartes Schicksal für alle Mitarbeiter, weiß Kurt Berus. Der Arbeitsplatz hatte vor allem zu DDR-Zeiten eine vielschichtige Bedeutung. Er war nicht nur Überlebensgrundlage, sondern auch soziales Auffangbecken, geprägt von Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl. Kurt Berus selbst arbeitete bis 1989 im Walzwerk. Er war von der ersten vieler Entlassungswellen betroffen.Nachdem er fünf Jahre im Rohrwerk gearbeitet hatte, wurde er zum FDJ-Sekretär verpflichtet. In dieser Aufgabe war er unter anderem für die politische Bildung verantwortlich. Schon da beschäftigte ihn, wie man Geschichte für junge Menschen attraktiv aufarbeiten kann. Und schon bald veröffentlichte er erste Broschüren ("Aus Stahl wird Brot", 1983).

Vor allem Menschen, die einst im Walzwerk gearbeitet haben, werden sich in der Neuerscheinung wiederfinden. "Wir wollen Geschichte aber auch für eine jüngere Generation interessant machen", sagt Holger Kliche. Man könne mit Stolz auf die einst florierende Industrie in Finow blicken.

"Walzwerk im Finowtal", Kurt Berus, 2017, 12,90 Euro. Erhältlich Buchhandlung Mahler Eberswalde und Gutenberg Buchhandlung