Festmusik in der Kirche

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Frankfurter Extrachor gibt an diesem Sonnabend, dem Dreikönigstag, ein Weihnachtskonzert in der Kirche in Müllrose. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Auf dem Programm stehen bekannte deutsche und internationale Weihnachtslieder. Dazu gehören beliebte Weisen wie "Alle Jahre wieder", "Maria durch ein' Dornwald ging" und "Es ist ein Ros' entsprungen". Aus dem englischsprachigen Raum stammen "Ding dong! Merrily On High" und "Behold That Star". Zum Abschluss erklingt das bekannte "Guten Abend, gut' Nacht" von Johannes Brahms.