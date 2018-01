Verwaltung: Gebühren sind rechtmäßig

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Die Gemeindeverwaltung teilt in einer Pressemitteilung mit, dass die Kita-Gebührensatzung der Gemeinde rechtmäßig ist und einer gerichtlichen Überprüfung Stand hält. Die an die Gemeinde gestellten Anträge auf Rückerstattung der gezahlten Elternbeiträge werden entsprechend so beschieden, heißt es weiter.

Hintergrund sind Presseberichte, als das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am 6. Oktober 2017 (OVG 6 A 15.15) einem Normenkontrollantrag stattgab und die Kitagebührensatzung der Stadt Rathenow für unwirksam erklärte. In der Folge könnten angeblich Millionenforderungen auf die Kommunen zukommen. Hintergrund ist, dass das Gericht den Bezug zum Kommunalabgabengesetz und damit die Einbeziehung der kalkulatorischen Zinsen als rechtswidrig angesehen hat. Im entschiedenen Fall wurden die Elternbeiträge allerdings kostendeckend kalkuliert, weshalb Kalkulationsfehler sich unmittelbar auf die Höhe der Elternbeiträge auswirken.

In Neuenhagen sei dies nicht der Fall. Die Kita-Gebühren wurden und werden nicht kostendeckend erhoben. Gemäß der Vorgaben des SGB VIII und des Kita-Gesetzes des Landes Brandenburg sind die Elternbeiträge sozialverträglich gestaltet. Die Beiträge sind auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung nicht kostendeckend. Dies gilt für die alte und neue Kitagebühren-Satzung. Das heißt, selbst wenn kalkulatorische Zinsen bei der Betrachtung der Kosten nicht berücksichtigt werden, sind die Elternbeiträge nicht kostendeckend. Insofern sind die Rechte der Betroffenen nicht verletzt.

Weitere Fragen zur Thematik beantworten die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter.