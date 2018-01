Rockkonzerte und die beliebten Märkte

Bernhard Schwiete

Diensdorf-Radlow (MOZ) Rockmusik und weitere Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und die beliebten Märkte: Die Alte Schulscheune in Diensdorf-Radlow bietet im neuen Jahr wieder ein vielfältiges Kulturprogramm. Auch baulich wird sich auf der Anlage etwas tun.

Das historische Gebäude aus Feldsteinen erhält in der ersten Jahreshälfte ein neues Foyer. Dadurch soll im Eingangsbereich künftig mehr Platz sein. Außerdem wird das sogenannte Waschhaus im Garten verlängert, sodass es dort künftig auch überdachte Sitzplätze gibt, und eine Behindertentoilette entsteht. "Wir hoffen, dass bis Juni alles fertig ist", sagt Stefan Petrick, der Vorsitzende des Fördervereins Diensdorf-Radlow, der die Schulscheune betreibt.

Petrick ist auch Bürgermeister der Gemeinde; bei den Investitionen in die bauliche Infrastruktur des Gebäudes ist die Kommune jedoch außen vor. "Der Verein hat Fördermittel beantragt und auch eine Zusage aus dem Leader-Programm bekommen", erläutert Petrick. Der Eigenanteil wird aus Vereinsmitteln gestemmt; zur Höhe der Kosten will Petrick sich nicht äußern. Während der Bauarbeiten wird das Veranstaltungsprogramm keineswegs ruhen. Der Vereinschef geht davon aus, dass es keine größeren Einschränkungen geben wird. "Es kann allenfalls sein, dass wir den Eingang zeitweise auf den Hof verlegen müssen", sagt er.

Jener Hof ist im Sommer abermals Schauplatz mehrerer Open-Air-Konzerte. Der Schwerpunkt liegt dabei wieder auf Rockmusik. Der Förderverein hat erneut Coverbands gebucht; sie imitieren die Musik legendärer Gruppen. Am 9. Juni spielen "Dead or Alive" Songs von Bon Jovi, am 28. Juli wandeln "Purple Rising" auf den Spuren von Deep Purple, am 25. August gibt es Klänge von The Doors. "Doors of Perception" waren bereits vor zweieinhalb Jahren in Diensdorf-Radlow zu Gast. "Das war der Hammer", schwärmt Petrick.

Die Coverband, die international auf Tournee ist, sei in der Alten Schulscheune die renommierteste Band des neuen Jahres. Komplettiert wird das Freiluft-Konzertprogramm von Papa Binnes Jazzband (11. August) und einem Klassik-Open-Air mit Inna und Gunter Wurell. "Damit feiert der Förderverein außerdem sein 15-jähriges Bestehen", sagt Petrick. Das Kulturprogramm stemmen die Mitglieder nach wie vor rein ehrenamtlich.

Besucherscharen dürften indes vor allem auch wieder die Märkte anziehen - der Kunstmarkt "Rund um das Osterei" (17./18. März), der Hobby- und Trödelmarkt mit Oldtimerrallye (6. Mai) und der Novemberbasar (18./18. November). Bei der ersten Kunstausstellung im neuen Jahr zeigt Evelyn Pohle Blumen in Aquarelltechnik.

Die derzeitige Winterpause endet am 17. Februar. Dann spielt die Band "Die Zunft" Lieder aus 40 Jahren DDR-Rockgeschichte. "Der Ostrock ist bei uns ein bisschen zum Markenzeichen geworden", sagt Petrick. Dazu passt ein Abend mit Liedern und Geschichten am 25. Mai. Michael Behm, früherer Schlagzeuger von Stern Combo Meißen und Manuel Schmid, der aktuelle Sänger der Gruppe, treten dann gemeinsam auf.

Das komplette Programm und Kartenvorverkauf im Internet unter www.alte-schulscheune.de