AfD spricht sich für Wiederwahl von Hengst aus

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die AfD befürwortet die Wiederwahl von Hans-Ulrich Hengst (parteilos) als Fürstenwaldes Bürgermeister, erklärte am Freitag der Fraktionsvorsitzende Ulrich Anke. Hengst habe als Bürgermeister, aber auch schon als Beigeordneter unter Manfred Reim sehr gute Arbeit geleistet und den Grundstein für eine gute Entwicklung der Stadt gelegt. Er schätze persönlich auch Karin Lehmann, die für die CDU kandidiert, sei aber für das Prinzip: "Was bewährt ist, sollte man erhalten". Damit haben vier Parteien - SPD, Linke, FDP und AfD - erklärt, die Kandidatur von Hengst für die Bürgermeisterwahl am 25. Februar zu unterstützen. Gegenkandidaten sind Karin Lehmann und Matthias Rudolph (BFZ).