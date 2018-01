Wasserretter steigern Betriebszeit

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Auch wenn das Wetter im vorigen Sommer mies war. 20-mal mussten die Einsatzkräfte der DRK-Wasserwacht Strausberg 2017 Erste Hilfe leisten. Im Jahr davor waren es allerdings 56 Erste-Hilfe-Leistungen. Die Einsatzstunden hingegen stiegen von 3683 auf 5376.

Der verregnete Sommer 2017 und der signifikant gesunkene Wasserstand des Straussees dürften das Ihre dazu beigetragen haben, dass die Einsatzstatistik des Jahres zumeist gesunkene Zahlen ausweist: Den 56 Erste-Hilfe-Leistungen im Jahr 2016 folgten 20 im vorigen Jahr, die Spalte für Rettungen weist an Schwimmern und Bootsbesatzungen jeweils eine Null aus. Doch konnten dreimal Personen Hilfe genießen und dreimal wurde technische Hilfe geleistet. Beträchtlich steigerten sich hingegen die Einsatzstunden der DRK-Wasserwacht: Waren es in den vergangenen Jahren nie mehr als 4000, so stiegen sie 2017 auf 5376.

Das Einsatzspektrum umfasst nicht nur den Wasserettungsdienst am Straussee, für den der Wasserwacht der Stützpunkt auf dem Grundstück direkt neben dem Freibad mit dem Anlegesteg für das Motorrettungsboot zur Verfügung steht. Ein wichtiges Thema ist auch die Veranstaltungsabsicherung. Vor allem die Wettkämpfe am und im Straussee wie der A3K Teamtriathlon, die diversen Drachenbootrennen und das Strausseeschwimmen sowie der Strausseelauf gehören dazu. Ein anderes Highlihgt war die Absicherung des Lollapalooza-Festivals auf der Rennbahn Hoppegarten im Sommer 2017.

Für den Vorsitzenden der Strausberger DRK-Wasserwacht Jens Kiesewetter und seinen Vize Falk Hoffmann sind Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die 80 Mitglieder essenziell. So absolvierten 16 Teilnehmer im Herbst die Rettungsschwimmerausbildung. Im Februar wurde möglichst praxisnah die Eisrettung am Straussee trainiert. An der Sanitätsdienstausbildung nahmen im März fünf Mitglieder erfolgreich teil. Drei bestanden im Juni den Motorbootführerschein. Fünf absolvierten im September die Wasserretterausbildung. An einen gemeinsamen Höhepunkt mit der Freiwilligen Feuerwehr erinnern sich die beiden besonders gern: Die Weiterbildung Wasserrettung im August. "Es ging uns nicht nur darum, den Kameraden der Feuerwehr die wichtigsten Grundsätze der Wasserrettung zu vermitteln", sagt Jens Kiesewetter, ebenso wichtig seien ihnen die gemeinsame Aktion, Absprachen zum effektiven Zusammenwirken bei Einsätzen im oder am Straussee und einfach das entspannte Gespräch nach der Ausbildung am Bratwurstgrill.

Stolz sind die Wasserretter des DRK auf ihre solide Ausstattung. Im stationären Dienstbetrieb am Fichteplatz 1 verfügen sie über alle Ausstattungen für die Wasserrettung einschließlich Motorrettungsboot und Stand-Up-Paddelbrettern, BOS-Funktechnik und Pieper zur Alarmierung sowie jeglicher Ausstattung für die Sanitätsdienst. "Wir werden dann von der Rettungsleitstelle Oderland alarmiert, haben eine Einsatzzeit von 60 Minuten zwischen April und Oktober", erläutert Falk Hoffmann.

Das Suchen, Retten und Bergen von Schwimmern und Ertrunkenen, die Bergung von Gütern sowie der Transport von Personen und Material umfasst das Einsatzspektrum. Die Wasserwacht stellt aber auch den mobilen Dienstbetrieb sicher. Dafür stehen ein geländegängiger Mannschaftstransporter für einen Bootsführer und drei Wasserretter bereit, ein Motorrettungsboot auf einem Anhänger, Notfalltasche und Rettungsmittel.

Für solche Einsätze stehen die Wasserretter ganzjährig bereit. Im Fall der Fälle sind sie auch in der Lage, komplex mit anderen Partnern wie der Sondereinsatzeinheit des DRK bei Sanitäts- und Betreuungsdiensten zusammenzuwirken.