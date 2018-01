Ladendieb mit Messertasche

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Das Personal eines Einkaufsmarkts in der Trebuser Straße bemerkte am Donnerstag, gegen 20.20 Uhr, wie ein Mann Süßwaren, Obst- und Gemüseartikel aus den Auslagen nahm und in seine Taschen steckte. Darauf angesprochen, rannte der Ladendieb weg und wollte dann seine Flucht mit einem Fahrrad fortsetzen. Als Angestellte ihn daran hinderten, zeigte er auf eine Messertasche an seinem Hosenbund. Daraufhin konnte er zu Fuß in Richtung Bahnhof fliehen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.