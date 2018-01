Müllroser Mehl bald in ganz Deutschland

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Fein gemahlenes Mehl aus Müllrose soll es schon bald in ganz Deutschland im Einzelhandel zu kaufen geben. Die Mühlenwerke verhandeln derzeit mit großen Handelsketten über Lieferverträge. Mit seiner neuen Marke hat sich das Unternehmen um den Pro-Agro-Marketingpreis 2018 beworben.

Wer fein gemahlenes Mehl aus Müllrose für die private heimische Küche kaufen möchte, hat dafür momentan nur zwei Möglichkeiten. Die haushaltsüblichen Packungen gibt es bisher nämlich nur im Edeka-Markt Senkpiel in Müllrose und im Neuzeller Bauernmarkt der Agrargenossenschaft Neuzelle zu kaufen. Die Oderland-Mühlenwerke füllen extra für diese beiden Märkte ihr Weizenmehl von Typ 405 - also das sehr helle, feine Weizenauszugsmehl - in 1000-Gramm-Tüten ab. Unter dem Markennamen "Muelroser. Weizen aus dem Urstromtal" wird es in vergleichsweise geringer Stückzahl vertrieben, sozusagen als Zeichen der Verbundenheit des Unternehmens mit den Menschen in der Region.

Ab diesem Jahr soll das gute Mehl aus Müllrose auch überregional im Einzelhandel angeboten werden. "Wir wollen da den Absatz steigern", sagt Marco Hilse, stellvertretender Betriebsleiter bei der Oderland Mühlenwerke Müllrose GmbH & Co. KG. Das Unternehmen führe deshalb zum einen Verhandlungen mit deutschen Handelsketten über die Abnahme der 1000-Gramm-Tüten. Kurzfristiges Ziel sei es, schon bald bei den ersten Supermärkten gelistet zu sein.

Zum anderen haben die Mühlenwerke bereits im vergangenen Jahr eine Marketingoffensive gestartet. Denn im Einzelhandel soll ihr Mehl künftig unter dem neuen Markennamen "Das Brandenburger Mehl" angeboten werden. Vorgestellt worden war die Marke im Februar 2017 im Beisein des Brandenburger Agrarministers Jörg Vogelsänger. Und die Bäckereien erhalten das Mehl auch längst unter diesem Namen. Doch im Einzelhandel sind die neuen Tüten, auf denen auch der rot-weiße Markenname "natürlich Brandenburg" zu sehen ist, noch nicht erhältlich.

Dass die Menschen in der Region heimisches Mehl kaufen möchten, haben die Müllroser Mühlenwerker zuletzt beim Neuzeller Erntefest im September 2017 erfahren dürfen. "Wir haben es dort lose verkauft und die Nachfrage der Besucher war enorm", erzählt Marco Hilse. "Sie haben uns das Mehl förmlich aus den Händen gerissen."

Aktuell hoffen die Müllroser Produzenten, mit ihrem Brandenburger Mehrl im Wettbewerb um den Pro-Agro-Marketingpreis 2018 zu punkten. "Wir haben uns um den Preis beworben", bestätigt Marco Hilse. Der Marketingpreis wird jährlich von Pro Agro, dem Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin, ausgelobt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt jeweils während der Internationalen Grünen Woche in Berlin. 49 Bewerbungen sind bei Pro Agro eingegangen. Die Preisträger werden am 19. Januar ausgezeichnet.

Bei den Mühlenwerken in Müllrose sind momentan 45 Mitarbeiter beschäftigt. Einer von ihnen ist ein Auszubildender, er erlernt den Beruf des Verfahrenstechnologen für Mühlen- und Getreidewirtschaft, wie der Müller heute heißt. Im Unternehmen werden jährlich etwa 70 000 Tonnen Getreide verarbeitet. Das Getreide kommt zum Großteil aus Brandenburg und Sachsen, aber auch aus Polen. Seit einigen Jahren wird das Getreide auch wieder verstärkt in der Region gekauft, zum Beispiel bei der Agrargenossenschaft Neuzelle. Größte Abnehmer des Mehls sind die Harry-Brot GmbH in Berlin und die Bäckerei Cornelia und Peter Dreißig KG in Guben.