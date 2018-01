HCN bittet dreimal zum Tanz

Gunnar Reblin

Neuruppin (MZV) Vorausgesetzt die Verbandsliga-Handballer des HC Neuruppin gewinnen ihr Nachholspiel gegen den Märkischen BSV Belzig, dann wäre das Punktekonto nach dem verspäteten Hinrundenende ausgeglichen (10:10). Mit dem Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht wird am Sonnabend zugleich das Spieljahr 2018 eingeläutet.

Gleich dreifach bitten die HCN-Handballer am Sonnabend zum Tanz auf der Platte im Neuruppiner Sportcenter. Den Auftakt macht die Männer-Reserve (Spielunion) um 13.30 Uhr gegen den Schönwalder SV 53. Um 15.30 Uhr sind die C-Junioren in der Oberliga gegen den HSV Wildau 1950 gefordert. Den spielerischen Abschluss vor der am Abend vor Ort angesetzten Vereinsfeier des HCN liefert das Verbandsliga-Duell der ersten HCN-Mannschaft gegen Belzig.

Trainer Christian Will blickt ungern zurück, sorgte doch die 20:26-Niederlage gegen Wusterwitz zum Jahresausklang für reichlich Gesprächsstoff. Klare Worte wurden gefunden. "So gut die erste Halbzeit von uns war, das Positive sollten wir auch mit in die Belzig-Partie nehmen", sagt Will, "umso schlechter war die zweite Halbzeit. Gerade, weil wir uns viele Disziplinlosigkeiten geleistet haben." Näher darauf eingehen, will er ausschließlich im internen Kreis. Aber auch für Will war diese Niederlage, "die es gegen Wusterwitz durchaus geben kann, extrem bitter" - weil vermeidbar. Zumindest an diesem Tag.

Der HCN-Coach fordert zum Auftakt ins Spieljahr 2018 daher eine große Portion Wiedergutmachung gewürzt mit tadelloser Einstellung und spürbarem Siegeswillen. "So richtig wissen wir nicht, was uns erwartet. Aber man darf keinen Gegner unterschätzen, auch nicht das Tabellenschlusslicht." Rein von der Papierform her ist ein Pflichtsieg ein Muss. Sollte das Abschlusstraining am Donnerstagabend reibungslos verlaufen, stehen Coach Will alle Akteure zur Verfügung. "Ein Luxusproblem. Wir können ja nur 14 Leute aufs Spielprotokoll schreiben."

Beim Märkischer Ballsportverein Belzig, der Handballmacht aus dem Fläming, wie sich der Club selbst bezeichnet, ist nach Platz sechs in der Vorsaison viel Substanz verloren gegangen. Gleich mehrere Stammkräfte haben den Verein vor dieser Serie den Rücken gekehrt. "Aus der Ferne betrachtet war es schon ein größerer Umbruch, den Belzig im Sommer vollzogen hat", bewertet HCN-Trainer Will. "Sie setzen verstärkt auf die eigene Jugend, oder müssen es gar." Unter der Leitung des laut Will "gewieften" Jung-Trainer Denis Wandersee habe Belzig immer einen guten Ball gespielt. "Nun müssen wir mal abwarten, was auf uns draufzukommt", geht der Neuruppiner davon aus, dass sein MBSV-Kollege wiederum mit "pfiffigen Ideen" aufwartet.

Termine Rückrunde HCN - Verbandsliga

6. Januar, 18 Uhr: Belzig (H)

21. Januar, 16 Uhr: Hennigsdorf (A)

28. Januar, 16 Uhr: Potsdam II (H)

25. Februar, 16 Uhr: Eichstädt (H)

3. März, 18 Uhr: Grünheide (A)

10. März, 16 Uhr: Werder II (A)

18. März, 16 Uhr: Altlandsberg II (H)

25. März, 16 Uhr: Fredersdorf (A)

14. April, 18 Uhr: Falkensee (H)

22. April, 16 Uhr: Belzig (A)

28. April, 18 Uhr: Wusterwitz A)

5. Mai: Saisonende spielfrei