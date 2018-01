Streit um neues Kreiswappen in Slubice

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder)/Slubice (MOZ) Am 17. Januar soll der Slubicer Landkreis ein neues Wappen bekommen. Die Entscheidung des Kreistags sorgt in sozialen Netzwerken hingegen für Empörung. In der Kritik steht vor allem das neue Wappentier.

Schon bald wird im Wappen sowie in der Flagge des Landkreises Slubice als Hauptmotiv der brandenburgische Adler zu sehen sein. So haben es die Vertreter des Kreistages im Dezember entschieden und zu Beginn des neuen Jahres den Entwurf für das neue Wahrzeichen veröffentlicht. Der brandenburgische Adler auf weißem Hintergrund über gewelltem, hellblauem Streifen, der die Oder symbolisieren soll, hat seitdem jedoch in sozialen Netzwerken wie Facebook eine emotionale Debatte losgetreten. Viele Einwohner äußern sich dort kritisch über die Wahl des Motivs. "Es ist gut, dass wir an der Grenze leben. Aber es ist auch schön, das Polnische dieses Ortes zu betonen und uns nicht auf so eine kranke Art zu germanisieren", lautet zum Beispiel ein Kommentar.

Der Kreistag reagierte umgehend und gab am Tag darauf eine entsprechende Stellungnahme ab, in der er den Entwurf verteidigte. In ihrem Schreiben weisen die politischen Vertreter darauf hin, dass der Adler als Symbol auch in den Wappen anderer Gemeinden der Woiwodschaft Lubuskie, etwa in der Gemeinde Osno, in Gorzów, Drezdenko und in Kostrzyn, zu finden sei, "da sie geografisch, historisch sowie ethnisch miteinander zusammenhängen". Der brandenburgische Adler nimmt symbolisch Bezug auf die Schlacht bei Grunwald, die als Nationalmythos für die Bewahrung der polnischen kulturellen Identität steht. Daran schließt aus Sicht des Kreistages auch das neu entworfene Kreiswappen an und deswegen sei es schlüssig. Von einer Germanisierung könne seiner Meinung nach keine Rede sein.

Um wirklich aus der tiefgreifenden Geschichte des Ortes zu schöpfen, findet Piotr Karp es hingegen sinnvoller, sich auf die Piasten-Dynastie mit dem Symbol des weißen Königsadlers zu berufen. Auf dem derzeitigen Wappen ist der Piastenadler - hierin findet auch das Staatswappen Polens seinen Ursprung - noch zu sehen. Der Jurist, der einen Blog über regionale Geschichte betreibt, ist deswegen enttäuscht von der Entscheidung. "Trotz des großen Respekts, den ich für unsere Nachbarn jenseits der Oder habe, halte ich das Motiv des brandenburgischen Adlers für eine schlechte Idee", äußert der 30-jährige Mann aus Slubice. Dabei bezieht sich Piotr Karp auch auf die Äußerungen des Historikers Grzegorz Podruczny, der für das Deutsch-Polnische Forschungsinstitut am Collegium Polonicum arbeitet. Podruczny ist der Auffassung, dass das neue Wappen die Geschichte des Ortes auf Brandenburg reduziert.

Das neue Kreiswappen wird am 17. Januar eingeführt. Das Wappen der Nachbarstadt Slubice mit dem Frankfurter Hahn bleibt hingegen unverändert.