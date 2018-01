1,4 Mio. Euro für das Elisabethhaus in Lehnin

Thomas Messerschmidt

Lehnin (BRAWO) (red) Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger hat Freitag einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro an den Vorstandsvorsitzenden des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin, Pfarrer Matthias Blume, übergeben.

"Ich freue mich, dass wir die Sanierung des Elisabethhauses unterstützen und damit diesen historisch bedeutenden Ort noch attraktiver für Besucher machen können. Von den erweiterten Nutzungsmöglichkeiten des Hauses wird die gesamte Region profitieren", erklärte Minister Vogelsänger.

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 2,46 Millionen Euro. Die bewilligte LEADER-Förderung entspricht einem Anteil von 75 Prozent an den förderfähigen Kosten. Die Baugenehmigung für die Sanierung des Elisabethhauses liegt bereits vor. Baubeginn wird nach erfolgter Ausführungsplanung und Ausschreibungen im Frühjahr 2018 sein. Die Bauzeit soll 14 Monate betragen.

"Die Förderung ermöglicht die Sanierung eines wichtigen Zeugen der Brandenburger Baukultur", freut sich Pfarrer Matthias Blume. "Die Sanierung des Elisabethhauses ist ein weiterer Schritt zum Ausbau des Zentrums KlosterEs bietet attraktive Beherbergungs-, Tagungs- und Festmöglichkeiten an einem authentischen historischen Ort für alle, die Atem holen sowie Leib und Seele zur Ruhe kommen lassen möchten."

Das Elisabethhaus wird zum zentralen Veranstaltungsort des Zentrums Kloster Lehnin ausgebaut. Im Erdgeschoss finden neben dem über die Grenzen Lehnins hinaus bekannten Festsaal zwei attraktive Seminarräume sowie die notwendigen Nebenräume Platz. Im Elisabethhaus wird sich auch die Rezeption befinden: Wer das Zentrum Kloster Lehnin besucht, ob als Teilnehmer einer Veranstaltung, als Übernachtungsgast oder als Tagungsteilnehmer, wird in dem zentral am Amtshof gelegenen Gebäude empfangen. Im Obergeschoss, wo sich die Schlafräume der Diakonissen und später das Internat der Ausbildungsstätte für Pflegeberufe befanden, entstehen 16 komfortable Gästezimmer mit 29 Betten.

Das wegen seines schlechten baulichen Zustandes derzeit nur sehr eingeschränkt nutzbare Haus ist seit mehr als 600 Jahren das bestimmende und prägende Gebäude am Amtshof. Es bildet die wichtigste südliche Abgrenzung des Wirtschaftshofes zur Klosterkirche. Der rund 60 Meter lange Baukörper zeigt eindrucksvoll die wirtschaftliche Kraft des Klosters in seiner Blütezeit. Das in Größe und Abmessung wichtigste Wirtschaftsgebäude des Klosters wurde in den folgenden Jahrhunderten entsprechend der wirtschaftlichen Notwendigkeiten überformt und an die jeweiligen Nutzungsanforderungen angepasst. So nun auch im Jahr 2018.