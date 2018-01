Lüttmann kündigt Jahr der Investitionen an

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) "2018 wird das Jahr der Investitionen", sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Der im Dezember beschlossene Nachtragshaushalt in Höhe von 482 Millionen Euro ermögliche zusätzliche Ausgaben für Bildung, Infrastruktur und das Kommunale Investitionsprogramm (KIP), sagte Lüttmann in einem Pressegespräch, in dem er Bilanz zog und auf das neue Jahr blickte.

Die zusätzlichen Investitionen, möglich geworden durch die Absage der Kreisgebietsreform und höhere Steuereinnahmen, soll beispielsweise zur Sanierung von Straßen genutzt werden. Wenn Landesstraßen herabgestuft und an die Kommunen abgegeben werden, sollten sie zunächst saniert werden. Geld gebe es auch für die sogenannten Straßen im grünen Netz und das Grundnetz. Außerdem werde der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert. Hier würden aber die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse im Land zwischen ländlichem Raum und dem berlinnahen Wachstumsraum deutlich, so Lüttmann. Finanziert werden soll auch der Einstieg in die Kita-Beitragsfreiheit. Ziel sei die Verabschiedung des notwendigen Gesetzes im Sommer, damit ab Herbst zunächst das letzte Kitajahr beitragsfrei wird. Schrittweise soll es danach weitergehen.

Lüttmann nennt weitere Investitionen zur Wohnungsbauförderung, das Kiez-Kita-Programm, das unter anderem der Schlossparkkita und der Fröbelkita zugute kommt, den Bau eines Wohnheims für Polizeischüler in Oranienburg und einen zukunftsfähigen öffentlichen Dienst. Das Land brauche mehr Lehrer, Erzieher und Polizisten. Außerdem gebe es Vakanzen in den Landesbehörden. Der Straßenbau gerate ins Stocken, weil es für die Planung zu wenig Personal gebe. Und Lüttmann betont, dass die Gemeinde Leegebruch mit einer Spielplatzförderung und 425 000 Euro für die Grundschule erstmals eine Landesförderung erhielt. "Damit habe ich ein Wahlversprechen gehalten", sagte der Abgeordnete.

Erst durch die Absage der Kreisgebietsreform konnte das zusätzliche Geld im Haushalt lockergemacht werden. Lüttmann würde das sperrige Wort Verwaltungsstrukturreform am liebsten nicht mehr hören. Die Absage sei letztlich "unumgänglich" gewesen, da die Ablehnung immer größer wurde. Die Reform sei regelrecht zerredet worden. "Es gab Fehler bei Präsentation und Umsetzung", sagt Lüttmann. Die Gegner hätten aber auch mit Falschinformationen gearbeitet.

Sorgen macht sich Lüttmann um die politische Stimmung im Land. Trotz steigender Investitionen und sinkender Arbeitslosigkeit (von 16 Prozent in Oberhavel im Jahr 2008 auf 6,8 Prozent heute) wachse Unzufriedenheit und Radikalität. Die neoliberale Politik der Vergangenheit, Lüttmann nennt Privatisierungen, Personaleinsparungen und weniger Polizei, habe dazu beigetragen. Scharfe Kritik übt er zugleich an der CDU-Landtagsfraktion, die im Dezember erstmals für einen Antrag der AfD stimmte.

Eine rot-schwarze Koalition favorisiert Lüttmann auch nicht auf Bundesebene. "Mit wäre Rot-Rot-Grün lieber gewesen", sagt er. Die Bundes-SPD sei gut beraten, die Themen Erbschafts- und Vermögenssteuer nach vorn zu bringen, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.