Weihnachtsfeier mit Geschenk

Der VC Blau-Weiß in persona Thomas Heide (re.) und Lisa Baier von RENAFAN hatten für Kinder und Eltern des Vereins eine große Überraschung parat: ein Kinoabend in Wust und noch viel mehr . © Foto: MZV

Thomas Baake

Wust (MOZ) Leuchtende Augen konnten im Movietown Wust kurz vor Weihnachten zuhauf gesehen werden. Der Grund: Der Volleyballverein VC Blau-Weiß Brandenburg lud mehr als 80 Kinder, Jugendliche und Eltern zu einem vorweihnachtlichen Kinoabend ein und gestaltete so auch in diesem Jahr mal fernab jeder Sporthalle einen gemeinschaftlichen Abend. Mit frischem Popcorn und Softdrinks ließen sich die Anwesenden von der Musikkomödie "Pitch Perfekt 3" köstlich unterhalten.

Zur Überraschung vieler war auch Lisa Baier, Leiterin des Intensivbereiches der RENAFAN GmbH anwesend und verkündete an diesem Abend zusammen mit dem Vorstand des Volleyballclubs den Beginn einer dreijährigen Partnerschaft.

"Dieser Vertrag gibt uns die Möglichkeit, uns breiter aufzustellen, sportlich weiter zu entwickeln und die finanzielle Situation des seit drei Jahren beständig wachsenden Vereins noch weiter zu verbessern", so Thomas Heide, Vorstandsvorsitzender des Volleyballclubs. "Darüber hinaus liegt uns die Anerkennung und Absicherung des Ehrenamtes im Verein besonders am Herzen", so Heide weiter.

Neben der finanziellen Unterstützung des Vereins soll auch das soziale Engagement durch gemeinsame Projekte gegenseitig gestärkt werden. Für Bewohner der Pflegeeinrichtung sind Besuche von Sportveranstaltungen geplant. Trainingsmöglichkeiten für Mitarbeiter und deren Angehörige werden die Partnerschaft ebenfalls begleiten.

Der im Jahr 2014 neu strukturierte Verein wuchs seitdem rasant und zählt mit derzeit mehr als 230 Mitgliedern zu den größten Volleyballvereinen des Landes Brandenburg. In dieser kurzen Zeit wurden bereits einige regionale und überregionale Erfolge vor allem im Jugendbereich erzielt.

Bestätigung dieser Entwicklung ist nun der Zuschlag für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend U14 durch den Deutschen Volleyball-Verband. In der Zeit vom 8. bis 10. Juni werden in der Havelstadt zu diesem Ereignis etwa 150 Aktive und mehrere hundert Gäste erwartet. "Nach der erfolgreichen Durchführung der Nordostdeutschen Meisterschaften im Mai 2017 sind wir stolz den Zuschlag für die DM 2018 bekommen zu haben", erzählt Heide. Der Vereinschef wirbt weiter: "Wir wollen, dass sich unsere Gäste, hier in Brandenburg an der Havel wohlfühlen, eine tolle Meisterschaft erleben und schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Natürlich hoffen wir auch auf ein tolles Ergebnis unserer eigenen Mannschaft."

Mit der RENAFAN GmbH steht dem Verein nun langfristig ein weiterer Partner zur Seite, um die positive Entwicklung des Vereins fortzusetzen und weiter sportliche Erfolge sowie die Ausrichtung solcher Großveranstaltungen in der Stadt Brandenburg an der Havel zu ermöglichen.