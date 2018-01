Bewerbungen für den Kunst- und Kulturpreis

Juliane Keiner

Borkheide (BRAWO) Wer wird der neue Preisträger des Kunst- und Kulturpreises Borkheide? Der 2016 erstmals verliehene Preis ging bisher an den Naturbad Borkheide e.V. und an die engagierte Edda Haage. Die beiden kulturellen Schwergewichte im Ort erhielten die Anerkennung für die Durchführung vielfältiger Kulturveranstaltungen. Mit der Stiftung des Preises sollen neben besonderer Kulturarbeit vor allem auch Arbeiten in allen möglichen Arten der Kunst wie Malen, Bildhauen, Töpfern, Fotografieren, Kurzfilme, Textile Gestaltung, Musik und Gesang und Literatur gewürdigt werden. Wie im vergangenen Jahr können formlose Bewerbungen mit aussagekräftiger Begründung bis 31. März beim Amtsdirektor im Amt Brück oder dem Bürgermeister von Borkheide eingereicht werden. Die Jury besteht unverändert aus den Borkheider Bürgern Elisabeth Keßler, Astrid Herzhoff und Frank Seibicke. Die Preisverleihung findet im Zuge der Feierlichkeiten zur Maibaumaufstellung statt.