Alkoholisiert gegen Streifenwagen gefahren

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) In Bad Belzig, Am Weinberg, sollte am Dienstag gegen 8.15 Uhr ein vorausfahrender PKW Mercedes von Polizeibeamten angehalten und Fahrzeug sowie Fahrzeugführer kontrolliert werden.

Der Fahrzeugführer reagierte erst nicht auf die Aufforderung zum Anhalten, hielt nach einiger Verzögerung aber doch an. Als der Streifenwagen einige Meter hinter dem Mercedes stoppte und parkte, legte der Fahrer des Mercedes den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück in Richtung Streifenwagen. Dabei stieß er mit dem Polizeifahrzeug zusammen und beschädigte diesen. Bei der Personenkontrolle wurde dann schnell klar, warum der Mercedes-Fahrer so unkoordiniert agierte. Der Mann war bereits in den Morgenstunden stark alkoholisiert. Die Beamten ermittelten noch vor Ort mit einem Alkoholtestgerät einen Wert von 2,68 Promille.

Die Beamten ordneten unverzüglich für den 56-jährigen Mercedes-Fahrer die Entnahme einer Blutprobe an, die dann im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein des alkoholisierten Fahrers wurde beschlagnahmt und selbstverständlich die Weiterfahrt untersagt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.