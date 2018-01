Staufalle weniger schlimm als erwartet

Roland Becker

Nieder Neuendorf (rol) Das Nadelöhr an der Baustelle für die neue Brücke über den Havelkanal zwischen Nieder Neuendorf und Hennigsdorf hat dem Busverkehr bislang noch nicht das befürchtete Chaos beschert. Bei früheren Verkehrseinschränkungen in Nieder Neuendorf oder auf Spandauer Gebiet hatten Autofahrer - und damit auch die Busse - im Berufsverkehr schon mal bis zu einer Stunde im Stau gestanden. Davon könne jetzt keine Rede sein, sagte Klaus-Peter Fischer, Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), auf Nachfrage. Der Rückstau an der einspurigen Behelfsbrücke habe bislang nur Verspätungen, die sich im Extremfall auf 10 bis 20 Minuten summierten, zur Folge gehabt, berichtete Fischer. Nur in seltenen Fällen habe ein Reservefahrzeug geschickt werden müssen, um Busfahrer abzulösen, deren Lenkzeit staubedingt überschritten wurde.

Durch die derzeitigen Verspätungen und die daraus resultierende längere Fahrzeit geht etwas unter, dass sich das Angebot auf dieser Linie seit dem Fahrplanwechsel im Dezember an Werktagen deutlich verbessert hat. "Der 20-Minuten-Takt wird gut angenommen", sagte Fischer.

Zwischen 6 und 9 Uhr sowie von 12 bis 19 Uhr verkehrt die Linie nun im seit Jahren geforderten 20-Minuten-Takt. Um den auf der gemeinsam mit der Berliner BVG betriebenen Linie gewähren zu können, musste die OVG im Herbst eigens einen neuen Bus kaufen.

Am Abend und am Wochenende haben sich die Taktzeiten allerdings nicht verbessert. Ab 21 Uhr verkehrt der Bus ab Hennigsdorf werktags und am Wochenende nur alle Stunde. Für Nachtschwärmer, die aus Berlin zurückkommen, ist auch die letzte Verbindung nicht attraktiv: 23.13 Uhr Richtung Spandau.