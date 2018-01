Hütten-Gaudi hat Narren-Hütte nur vorgeheizt

Redaktion

Schmergow (BRAWO) (tba) "Schmergow Helau" heißt es ab Samstag, 20. Januar wieder auf dem Partyhof inDie Karnevalssaison des Schmergower Carnevals Vereins geht weiter. Interessierte können am Samstag die erste Veranstaltung ab 19.19 Uhr miterleben. Die zweite Vorstellung findet eine Woche später an selber Stelle zur selben Zeit statt. Zum Kinderkarneval lädt der Verein am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr ein. Die letzte Veranstaltung in der diesjährigen Karnevalssaison können die Närrinnen und Narren am Samstag, 10. Februar, um 19.19 Uhr ansehen. Karten können für die aufgeführten sämtliche Veranstaltungen des Vereins können telefonisch unter der Mobilfunknummer 0172/1803425 vorbestellt werden. BRAWO-Leser haben die Chance auf Freikarten. Rufen Sie einfach am Montag, 8. Januar, um 16 Uhr an und gewinnen mit etwas Glück jeweils einmal zwei Freikarten für die Veranstaltungen am Samstag, 27. Januar, und Samstag, 10. Februar. Die Nummer zum Gewinnen lautet: 03381/525513.